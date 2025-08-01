Elon Musk a peut-être perdu la faveur politique à Washington, mais l’influence du milliardaire, qui cherche à bâtir un nouveau parti politique, reste incontrôlée sur X – où il détient le compte le plus suivi.

Selon une analyse de données publiques réalisée par l'Associated Press, il a utilisé sa vaste influence pour s'entourer de politiciens et de militants d'extrême droite à travers l'Europe.

Cela a également alimenté les inquiétudes en Europe quant à une ingérence étrangère – non pas de la Russie ou de la Chine, mais des États-Unis.

L'Associated Press a analysé plus de 20 000 publications, compilées par Bright Data, sur une période de trois ans, auprès d'un échantillon de 11 personnalités européennes promouvant fréquemment un programme politique ou social d'extrême droite et ayant eu des interactions significatives avec Elon Musk.



Un jeu de retweets

Musk dispose d'un pouvoir considérable pour attirer l'attention sur X. Depuis l'acquisition de Twitter en octobre 2022, le nombre d'abonnés d'Elon Musk a plus que doublé, pour atteindre plus de 220 millions. Aucun autre compte important n'a enregistré une croissance aussi élevée et constante.

Les comptes promus par Musk font partie d'une alliance mondiale croissante de partis nationalistes et d'individus unis par une cause commune : stopper l'immigration, renverser les politiques progressistes et promouvoir une vision absolutiste de la liberté d'expression.

Plusieurs comptes analysés par AP appartiennent à des personnes accusées de comportement illégal dans leur propre pays, comme Tommy Robinson, un agitateur anti-immigrés au Royaume-Uni, condamné en octobre à 18 mois de prison pour avoir violé une ordonnance du tribunal l'empêchant de porter des accusations diffamatoires contre un réfugié syrien.

Un autre compte scruté par AP appartient à Bjoern Hoecke, un homme politique du parti allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD), reconnu coupable l'année dernière d'avoir utilisé sciemment un slogan nazi dans un discours.