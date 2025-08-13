TURQUIE
La Turquie vise plus de 2 milliards de dollars d'exportations vers la Syrie après un nouvel accord
L'Assemblée des exportateurs turcs vise à stimuler les échanges avec Damas et Alep après une hausse de près de 50 % des exportations, atteignant 1,2 milliard de dollars en sept mois.
La Turquie vise plus de deux milliards de dollars d'exportations vers la Syrie après un nouvel accord / AA
13 août 2025

La Turquie vise plus de deux milliards de dollars d'exportations vers la Syrie voisine après la signature d'un nouvel accord de partenariat global, a déclaré mercredi Celal Kadooglu, président du conseil d'administration syrien de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM) dans un communiqué.

L’accord a été signé avec les chambres de commerce de Damas et d'Alep, à l’occasion d’une rencontre entre le conseil d'administration syrien de la TIM et une délégation du ministère syrien de l'Économie et de l'Industrie pour discuter des relations commerciales et des investissements turco-syriens.

"Notre ministère s'efforce de remplacer l'accord de libre-échange entre la Turquie et la Syrie, qui n'a pas été mis en œuvre depuis 2011 [début de la guerre civile], par un accord beaucoup plus complet", a déclaré Celal Kadooglu. 

Selon lui, les exportations turques vers la Syrie ont augmenté de 49,3 % pour atteindre plus de 1,2 milliard de dollars au cours des sept premiers mois de l'année.

"Nous prévoyons que les exportations turques vers la Syrie dépasseront les 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Kadooglu a indiqué que le secteur céréalier conservait sa position de leader parmi les importations totales, mais que les secteurs des produits chimiques, aquatiques et animaux, ainsi que celui des produits électriques et électroniques, affichaient une activité importante.

"Nous participerons à la 62e Foire internationale de Damas, qui se tiendra du 27 août au 5 septembre, avec notre stand turc. Nous sommes convaincus que cet événement offrira des opportunités d'investissement mutuel", a-t-il annoncé.


SOURCE:AA
Divers
