La Turquie vise plus de deux milliards de dollars d'exportations vers la Syrie voisine après la signature d'un nouvel accord de partenariat global, a déclaré mercredi Celal Kadooglu, président du conseil d'administration syrien de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM) dans un communiqué.

L’accord a été signé avec les chambres de commerce de Damas et d'Alep, à l’occasion d’une rencontre entre le conseil d'administration syrien de la TIM et une délégation du ministère syrien de l'Économie et de l'Industrie pour discuter des relations commerciales et des investissements turco-syriens.



"Notre ministère s'efforce de remplacer l'accord de libre-échange entre la Turquie et la Syrie, qui n'a pas été mis en œuvre depuis 2011 [début de la guerre civile], par un accord beaucoup plus complet", a déclaré Celal Kadooglu.

Selon lui, les exportations turques vers la Syrie ont augmenté de 49,3 % pour atteindre plus de 1,2 milliard de dollars au cours des sept premiers mois de l'année.