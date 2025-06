"Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même se sont toujours trompés", a-t-il déclaré.

Non aux frappes contre les civils

Le président français a appelé, à ce titre, à "cesser" les frappes contre les civils en Iran et en Israël.

"Il est absolument essentiel que toutes les frappes qui se font de part et d'autre contre des infrastructures énergétiques, administratives, culturelles et encore plus contre la population civile cessent. Rien ne les justifie et elles sont absolument intolérables", a-t-il dit lors d'un point presse.

"Si les États-Unis peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose", a également déclaré le dirigeant français, alors que les deux pays vivaient une cinquième nuit consécutive d'escalade militaire et d'échanges de barrages de missiles.

Le président américain Donald Trump a assuré qu'un "accord" allait être trouvé concernant le conflit entre l'Iran et Israël, avant d'annoncer qu'il quittait prématurément le sommet "à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient".

De la part des Américains, "il y a une offre qui a été faite d'une rencontre et d'échange" avec les Iraniens, a relevé le président français.

"A ce stade, de manière objective, rien ne me laisse espérer que dans les prochaines heures les choses bougent", a ajouté Emmanuel Macron.

"Mais s'il y a un engagement américain, compte tenu de ce que les Etats-Unis représentent dans la capacité d'Israël à mener ces opérations d'un point de vue logistique et militaire, c'est un des seuls éléments qui peuvent changer les choses", a-t-il souligné.

En parallèle, "les Français et à leurs côtés les Britanniques et les Allemands sont disponibles pour reprendre des discussions sérieuses" sur l'encadrement du programme nucléaire iranien et ses capacités balistiques, a-t-il également pointé.

"Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même se sont toujours trompés", a-t-il par ailleurs soutenu.

"Les peuples sont souverains. Ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes et tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques", a-t-il martelé.