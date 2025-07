L'écrivain algéro-français, Boualem Sansal et le journaliste Christophe Gleizes n'ont pas bénéficié des mesures de grâce, promulguée ce vendredi par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'Etat algérien a signé deux décrets portant grâce présidentielle au profit de deux catégories de détenus, avoisinant 7000 individus.

Selon un communiqué de la Présidence algérienne, plusieurs autres détenus en sont exclus. La même source a cité les détenus condamnés pour “atteintes à l’autorité de l’État, à la sécurité et à l’unité du territoire national, trahison, espionnage, soutien au terrorisme, faux en écriture publique ou officielle, usurpation de fonctions, de titres ou de noms, et abus de leur usage, crimes relatifs aux systèmes informatiques visant la défense nationale ou les institutions publiques, diffusion de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, discrimination et discours de haine”.

Cette exclusion concerne directement l'écrivain Boualem Sansal, dont la condamnation à 5 ans de prison ferme a été confirmée, mardi 1er juillet courant, par la Cour d’Alger. Il a été jugé, entre autres, pour “atteinte à l'unité nationale”, en raison de ses déclarations à une chaîne de télévision française dans laquelle il affirmait qu'une partie de l'ouest algérien appartenait au Maroc, avant la colonisation française.

Il reste à l'écrivain un autre espoir : une éventuelle décision individuelle de grâce.

L'exclusion de la grâce présidentielle concerne aussi le journaliste Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot notamment. Il a été condamné, récemment, à 7 ans de prison ferme en Algérie après un contrôle judiciaire de 13 mois, pour “apologie du terrorisme” et “possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national”.

Contrairement à Boualem Sansal, Christophe Gleizes, dont la condamnation est prononcée en première instance, peut faire appel de cette décision.

Ces deux affaires interviennent dans un contexte marqué par une grave crise diplomatique entre l’Algérie et la France. Les relations entre les deux pays, rappelons-le, se sont davantage dégradées à l’été 2024, sur fond de reconnaissance, par Paris, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

En réaction, Alger a retiré son ambassadeur à Paris et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annulé un déplacement en France, prévu initialement en septembre 2024.

Plus récemment et depuis plusieurs mois, les deux pays s’opposent quant à la politique migratoire voulue par la France qui tente de procéder à l’expulsion de ressortissants algériens en situation irrégulière, dont l'influenceur algérien Doualemn, se heurtant à un blocage de la part d’Alger.

Côté algérien, le président Tebboune a pointé “des déclarations hostiles tous les jours de politiques français”, qualifiant le dialogue avec le président Macron de “perte de temps” et mettant en garde contre “une séparation qui deviendrait irréparable”.

“Nous avions beaucoup d'espoirs de dépasser le contentieux mémoriel (...) mais, plus rien n’avance si ce n’est les relations commerciales. Le dialogue politique est quasiment interrompu”, a-t-il déploré.