Plus de 100 organisations humanitaires ont averti qu’une “famine de masse” se propageait dans la bande de Gaza assiégée en raison du blocus israélien, à l'approche de la visite du principal envoyé américain en Europe pour des pourparlers sur un éventuel cessez-le-feu et l'instauration d’un couloir humanitaire.

Une déclaration regroupant 111 signataires, dont Médecins sans frontières (MSF), Save the Children et Oxfam, a averti mercredi que “nos collègues et ceux que nous servons dépérissent”.

Les groupes ont appelé à un cessez-le-feu négocié immédiat, à l’ouverture de tous les points de passage terrestres et à la libre circulation de l’aide par le biais des mécanismes dirigés par l’ONU.

Dans leur déclaration, les organisations humanitaires ont indiqué que des entrepôts contenant des tonnes de fournitures étaient restés intacts juste à l'extérieur du territoire, et même à l'intérieur, car elles étaient empêchées d'accéder aux fournitures ou de les livrer.

“Les Palestiniens sont pris au piège dans un cycle d’espoir et de chagrin, attendant de l’aide et des cessez-le-feu, pour finalement se rendre compte que leur situation s’aggrave”, ont déclaré les signataires.

“Il ne s'agit pas seulement d'un tourment physique, mais aussi psychologique. La survie est un mirage”, ont-ils ajouté.

Le système humanitaire ne peut pas fonctionner sur de fausses promesses. Les humanitaires ne peuvent pas opérer selon des calendriers changeants ni attendre des engagements politiques qui ne garantissent pas l'accès.

Famine et génocide

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré mardi qu'au moins 15 personnes, dont quatre enfants, sont morts de faim à Gaza au cours des dernières 24 heures.

Ces derniers décès portent à 101 le nombre de morts du fait de malnutrition, dont 80 enfants, depuis octobre 2023.

Israël a tué plus de 59 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, dans son carnage dans l'enclave sous blocus.

Selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA , quelque 11 000 Palestiniens seraient ensevelis sous les décombres de maisons détruites.

Les experts affirment cependant que le nombre réel de morts dépasse largement celui annoncé par les autorités de Gaza, estimant qu'il pourrait être d'environ 200 000.

Israël a réduit en ruines la majeure partie de l’enclave bloquée et a pratiquement déplacé toute sa population.

Elle a également bloqué l'entrée d'une aide humanitaire désespérément nécessaire et n'a autorisé qu'un groupe d'aide controversé soutenu par les États-Unis, créé pour contourner le travail d'aide de l'ONU et condamné comme un “piège mortel”.

