Les services de secours israéliens ont fait état lundi de huit morts et plus de 100 blessés dans un bilan actualisé des frappes iraniennes de la nuit, ont rapporté des médias israéliens.

Israël mène depuis vendredi une série de frappes sans précédent sur l’Iran avec l’objectif affiché d’empêcher l’Iran d’obtenir la bombe atomique, ciblant des centaines de sites militaires et nucléaires iraniens. L’Iran a riposté par des salves de missiles balistiques et de drones.

Les frappes iraniennes lundi ont fait huit morts et 92 blessés, a indiqué le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, dans un communiqué. Une des personnes blessées, une femme de 30 ans, est dans un état grave, a-t-il ajouté.

224 morts en Iran et 21 en Israël

Ce nouveau bilan porte à 21 le nombre total de personnes tuées en Israël depuis les premiers tirs iraniens de riposte vendredi, selon les secours et la police. En Iran, les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d’un millier de blessés, a annoncé dimanche le ministère de la santé iranien.

En réaction, le ministre de la défense israélien, Israël Katz, a averti lundi que les habitants de Téhéran “paieront le prix” des frappes iraniennes sur des civils israéliens, dans une publication sur ses réseaux sociaux.

L'Iran a déclaré que la dernière vague d'attaques de représailles contre Israël “a perturbé les systèmes de défense multicouches de l'ennemi” en employant “ de nouvelles méthodes”.

En réaction, Israël a demandé l'aide de plusieurs pays pour se défendre et intercepter les missiles et drones de représailles de l'Iran, a rapporté l'Autorité de radiodiffusion israélienne (KAN).

"Les autorités israéliennes ont officiellement demandé une assistance internationale pour intercepter les drones iraniens et les missiles balistiques lancés vers Israël, la demande étant soumise à la fois à la France et au Royaume-Uni", a déclaré KAN.

Le radiodiffuseur a confirmé que le Royaume-Uni avait déjà répondu à la demande et fournissait une assistance.

A Téhéran, le président iranien Massoud Pezeshkian a souligné que Téhéran ne cherchait pas la guerre, a rapporté l'agence IRNA . Il a également affirmé que l'Iran n'était pas non plus à l'origine de cette guerre, précisant que l'Iran n'a pas l'intention de développer des armes nucléaires mais poursuivra son droit à l'énergie nucléaire et à la recherche, réitérant le “décret religieux” d'Ali Khamenei contre les armes de destruction massive.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré avoir dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que la diplomatie était finalement la meilleure approche à adopter face à l'Iran, mais n'a pas appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Von der Leyen a déclaré lors d'un appel téléphonique qu'elle était d'accord avec Netanyahu sur le fait que “l'Iran ne devrait pas avoir d'arme nucléaire, sans aucun doute”.

“Bien sûr, je pense qu'une solution négociée est, à long terme, la meilleure solution”, a-t-elle déclaré à la presse lors d'un sommet du Groupe des Sept à Kananaskis, au Canada.

Pour sa part, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il continuerait à soutenir Israël malgré ses attaques contre l'Iran.

Trump a refusé de dire s'il avait demandé à Israël de cesser ses frappes contre l'Iran, mais a déclaré qu'il espérait que les deux pays parviendraient à un accord de cessez-le-feu.

