TURQUIE
Emine Erdogan fait ses débuts sur NSosyal
Emine Erdogan / AA
il y a 11 heures

Développée par la génération TEKNOFEST, NSosyal a franchi le cap du million d'utilisateurs le 16 août.

"Je suis ravie de faire partie de notre réseau social local, national et indépendant ; j'exprime ma gratitude infinie à tous ceux qui ont fait la fierté de notre nation".

Emine Erdogan, l'épouse du président Recep Tayyip Erdogan, a partagé sa première publication sur NSosyal.

Développée par la génération TEKNOFEST et ayant franchi le cap du million d'utilisateurs le 16 août, NSosyal voit sa base d'utilisateurs croître de jour en jour.

Suite à l'ouverture du compte NSosyal par le président Erdoğan hier, son épouse a également rejoint la plateforme. Dans son premier message publié sur son nouveau compte, Emine Erdogan a écrit :

"Bonjour depuis NSosyal. Je suis ravie de faire partie de notre réseau social local, national et indépendant, et j'exprime ma gratitude infinie à tous ceux qui font la fierté de notre nation. Dans notre monde numérique sécurisé, nous réfléchirons et produirons ensemble, et façonnerons l'avenir avec nos valeurs communes. Nous sommes prêts pour une nouvelle aventure avec NSosyal".

Le message d'Erdogan comportait le hashtag "Nouscommençons" ainsi que des émojis représentant le drapeau turc et une fusée.


