Développée par la génération TEKNOFEST, NSosyal a franchi le cap du million d'utilisateurs le 16 août.

"Je suis ravie de faire partie de notre réseau social local, national et indépendant ; j'exprime ma gratitude infinie à tous ceux qui ont fait la fierté de notre nation".

Emine Erdogan, l'épouse du président Recep Tayyip Erdogan, a partagé sa première publication sur NSosyal.

