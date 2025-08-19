Développée par la génération TEKNOFEST, NSosyal a franchi le cap du million d'utilisateurs le 16 août.
Emine Erdogan, l'épouse du président Recep Tayyip Erdogan, a partagé sa première publication sur NSosyal.
Suite à l'ouverture du compte NSosyal par le président Erdoğan hier, son épouse a également rejoint la plateforme. Dans son premier message publié sur son nouveau compte, Emine Erdogan a écrit :
"Bonjour depuis NSosyal. Je suis ravie de faire partie de notre réseau social local, national et indépendant, et j'exprime ma gratitude infinie à tous ceux qui font la fierté de notre nation. Dans notre monde numérique sécurisé, nous réfléchirons et produirons ensemble, et façonnerons l'avenir avec nos valeurs communes. Nous sommes prêts pour une nouvelle aventure avec NSosyal".
Le message d'Erdogan comportait le hashtag "Nouscommençons" ainsi que des émojis représentant le drapeau turc et une fusée.