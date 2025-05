Dans une interview accordée à Palestine TV, Francesca Albanese a souligné que même si elle ne croit pas qu’Israël veuille tuer tous les Palestiniens, l’objectif est d’annihiler le concept d’existence palestinienne dans les territoires occupés.

Elle a mis en exergue la violation de la Charte de l’ONU en attaquant les infrastructures et le personnel des Nations unies en Palestine.

"Israël, a-t-elle déploré, a détruit 70% des locaux de l’ONU à Gaza, ciblé les écoles de l’Unrwa qui abritaient des réfugiés, et nous avons vu des enfants bombardés alors qu’ils cherchaient refuge dans des installations de l’UNRWA”.

Elle a, de surcroît, dénoncé les attaques contre les infrastructures relevant de l’Unrwa et le mépris envers les autorités onusiennes, y compris le Secrétaire général.

“Israël a criminalisé l’UNRWA, l’a qualifiée de terroriste, et m’a même déclarée, ainsi que le Secrétaire général de l’ONU, persona non grata. De nombreux responsables onusiens ont été accusés d’antisémitisme et d’apologie du terrorisme".

Autant de griefs qui, pour Francesca Albanese, méritent une suspension d'Israël de l’ONU en attendant un changement d'attitude.

"Israël a déchiré la Charte des Nations Unies devant les membres de l’Assemblée générale. C’est pourquoi, en raison de son non-respect des lois onusiennes, il ne mérite pas de rester membre de l’ONU tant qu’il ne reviendra pas sur ses actions et ne respectera pas les règles et principes de l’organisation internationale”.

