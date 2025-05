Le cabinet d'études du trafic maritime mondial, Alphaliner, a publié, fin mars, son classement annuel des plus grands ports à conteneurs du monde. Tanger Med est classé dans les 20 premiers, à la 17e place alors qu’aucun port espagnol n'apparaît dans les vingt premiers ports mondiaux.

Tanger Med a géré plus de 12 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) ou 16,3 millions de TEUs (vingt unités de conteneurs) en 2024.

Le port d’Algésiras, pourtant leader en Espagne avec Valence, atteint péniblement les 5 millions d’EVP.

Bien que les deux pays soient voisins, les ports marocains se sont montrés plus attractifs que leurs homologues espagnols ces dernières années. Cette évolution avait suscité, fin décembre, des réactions dans les médias espagnols, à la suite d’un communiqué de Puertos del Estado, chargé de la gestion des ports espagnols, dont le président, Álvaro Rodríguez Dapena, déclarait que Tanger Med et les ports marocains sont devenus des “rivaux très puissants”.

Tanger Med est ainsi un acteur majeur du succès du Maroc dans le secteur maritime. Le complexe portuaire occupe désormais la première place en Afrique et en Méditerranée.

“Ce port a enregistré une progression remarquable et rapide depuis son lancement en 2007. C’est un port qui peut accueillir les plus grands porte-conteneurs qui demandent un tirant d’eau de 17 mètres. Il est connecté à plus de 180 ports et 70 pays. À titre de comparaison, si Tanger Med est 17e au niveau mondial, le port de New York est classé 21e!”, explique Abdelfattah Bouzoubaa, expert et consultant maritime, explique à TRT Français.

L'implantation des compagnies de fret maritime espagnoles au Maroc en 2024 illustre également l’attractivité croissante du pays dans ce secteur, rapporte Morocco World News.

Tanger Med profite de la baisse du trafic dans le canal de Suez

Certains attribuent le succès de Tanger Med en 2024 à la situation en Mer Rouge. Les tensions et les attaques Houthis ont effectivement entraîné la réorganisation du trafic maritime en 2023. Le trafic dans le canal de Suez a baissé et les ports de l’Est méditerranéen ont vu une perte d’activité, pouvant atteindre 25%, ce qui est au profit de Tanger Med.

Abdelfattah Bouzoubaa nuance cette affirmation en indiquant que Tanger Med dispose de nombreux atouts qui expliquent son succès. Parmi eux, une zone franche industrielle, logistique et commerciale énorme accolée au port avec 1 300 entreprises présentes. Le port a également investi dans des infrastructures modernes en développant notamment l’automatisation des procédures, ce qui permet d'accélérer les temps de chargement et de déchargement. Il propose aussi des prix plus avantageux.



Rodríguez Dapena, le président de Puertos del Estado, souligne que Tanger Med bénéficie d’un “avantage compétitif en termes de prix et attire un nombre croissant d’armateurs”.

Le Maroc investit pour devenir un hub maritime

Le royaume a décidé que le développement du secteur maritime était une stratégie nationale. “La stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 est porteuse de croissance. Cette stratégie portuaire est dictée par la géographie”, souligne l’expert maritime.

Le Maroc est ouvert sur deux façades maritimes, disposant de près de 3500 km de côtes et est situé au carrefour des principales routes maritimes commerciales entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l’Asie.

Sur le terrain, cela se traduit par des rénovations ou des extensions des ports existants. Il existe 40 ports au Maroc dont 14 sont ouverts au commerce international.

Le Maroc continue de développer son secteur maritime. Il vient ainsi d’ouvrir une nouvelle ligne entre la Tunisie, la Libye et le Maroc. Cette ligne sera dédiée au transport de conteneurs reliant ainsi le port tunisien de Sfax au Maroc, à l’Espagne et à la Libye. Il s’agit d’un service compétitif et qui propose des durées de voyages raccourcies, soit 4 jours à destination du Maroc et six jours vers l’Espagne.

Cette stratégie se matérialise aussi par la construction de deux nouveaux ports à grand tirant: le port de Nador West Med dont la construction doit se terminer en 2027 et le port de Dakhla Atlantique situé dans le sud du Maroc.

Dans la stratégie marocaine, Dakhla Atlantique doit devenir un hub pour le commerce des pays du Sahel qui sont enclavés comme le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Abdelfattah Bouzoubaa souligne que la concurrence sera rude car le Togo a également lancé l’extension du port à conteneurs de Lomé pour capter lui aussi ce trafic.