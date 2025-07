Israël a intensifié ses bombardements sur la province syrienne de Soueida, dans ce que le gouvernement syrien a qualifié d'"agression perfide" et de grave violation du droit international.

"Cet acte criminel constitue une violation flagrante de la souveraineté de la République arabe syrienne, une violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué mardi.

"Il s'agit d'un exemple répréhensible d'agression continue et d'ingérence extérieure dans les affaires intérieures d'États souverains."

Les frappes aériennes israéliennes surviennent alors que l'administration du président américain Donald Trump a levé les sanctions contre la Syrie et que Damas tente enfin de reprendre ses échanges commerciaux et financiers avec d'autres pays après des années d'isolement.



Que se passe-t-il ?

Les frappes aériennes israéliennes ont commencé tôt mardi et se poursuivent alors même que Damas a annoncé un cessez-le-feu dans les affrontements entre milices druzes et combattants tribaux bédouins, qui ont fait au moins 30 morts et plus de 100 blessés depuis dimanche.



Israël a frappé la Syrie à plusieurs reprises au nom de la protection des Druzes. Pourtant, les chefs spirituels de la communauté druze en Syrie ont exhorté toutes les factions armées de Soueida à se rendre et à coopérer pleinement avec les forces de sécurité du gouvernement syrien.

Les Druzes sont un groupe minoritaire dont la foi est issue de la branche ismaélienne du chiisme, mais qui a ensuite évolué vers un système de croyance distinct et plus indépendant.

La communauté druze est principalement concentrée dans la province de Soueida, au sud de la Syrie, avec des populations supplémentaires dans certaines banlieues de Damas, notamment à Jaramana et Ashrafiyat Sahnaya. Une petite minorité de Druzes vit également en Israël.

Le gouvernement syrien s'est engagé à protéger les Druzes et à les impliquer dans les processus politiques.



Approfondissement

Au sein de la communauté, les avis sont partagés sur la manière de gérer le paysage politique actuel.

Certains Druzes prônent l'engagement et le dialogue avec les autorités, tandis que d'autres privilégient une position plus affirmée ou conflictuelle.

Les tensions se sont récemment intensifiées après que des membres de la tribu bédouine de Soueida auraient installé un poste de contrôle, agressé un Druze et l'auraient volé. Cet incident a déclenché un cycle de représailles violentes et d'enlèvements entre les deux communautés.

Bien que les forces gouvernementales aient été déployées pour stabiliser la région, des affrontements sporadiques persistent.



Les autorités ont attribué les troubles à des "groupes hors-la-loi" et ont réagi en imposant un couvre-feu pour tenter de contenir la situation.

La récente "agression" israélienne, selon le ministère syrien des Affaires étrangères, s'ajoute à l'occupation continue par Israël du territoire syrien dans le sud du pays.



Au cours des trois derniers mois, l'armée israélienne a établi au moins dix nouvelles bases dans les provinces de Quneitra et de Deraa, dans le sud de la Syrie, renforçant ainsi sa présence en violation de l'accord de désengagement de 1974.

Peu après la chute du régime en décembre dernier, Israël a intensifié ses frappes aériennes en Syrie. Israël a étendu ses offensives militaires au-delà du plateau du Golan occupé, jusqu'à la zone tampon démilitarisée, une zone désignée comme neutre par l'accord conclu après la guerre du Kippour de 1973.

Les bases construites par Israël sont généralement situées à proximité de collines stratégiques et d'intersections de routes principales, notamment dans la campagne de Quneitra.

Ces emplacements sont conçus pour surveiller directement les villages voisins et ont entraîné des déplacements massifs de Syriens.

Le gouvernement syrien a rejeté la déclaration israélienne d'une zone démilitarisée et, avec la communauté internationale, a appelé à plusieurs reprises Israël à cesser ses actions militaires qui violent sa souveraineté.

Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël ne permettrait pas l'établissement d'un "second Liban" dans le sud-ouest de la Syrie, Damas a accusé Tel-Aviv de poursuivre des objectifs sinistres visant à déstabiliser le pays.

Les attaques israéliennes sont intervenues "à un moment calculé et dans un contexte suspect, visant clairement à saper la stabilité nationale et à porter atteinte à l'unité syrienne à un moment critique où l'État s'efforce de consolider sa sécurité et de sortir des séquelles de la guerre", a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères.



Ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est que les actions israéliennes en Syrie ne bénéficient pas du soutien du principal allié et fournisseur d'armes de Tel-Aviv : les États-Unis.

L'envoyé américain pour la Syrie, Tom Barrack, a déclaré que Washington était en contact avec toutes les parties "pour favoriser le calme et l'intégration", mais Axios, citant un responsable américain, a rapporté que l'administration Trump avait demandé à Israël de cesser ses frappes contre les forces militaires syriennes.

Israël n'a pas cédé et a adopté une position agressive envers les nouveaux dirigeants syriens depuis la chute d'Assad.

Les forces israéliennes ont occupé plus tôt une zone tampon patrouillée par l'ONU sur le territoire syrien le long de la frontière avec le plateau du Golan occupé et ont lancé des centaines de frappes aériennes sur des sites militaires en Syrie.



L'administration Trump fait pression sur le nouveau gouvernement syrien pour qu'il normalise ses relations avec Israël.

Les responsables syriens ont reconnu avoir tenu des pourparlers indirects avec Israël pour tenter d'apaiser les tensions, mais n'ont pas réagi aux informations selon lesquelles les deux parties auraient également tenu des discussions directes.

Les récentes escalades israéliennes n'arrangent pas les choses.

Mardi, le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a appelé à l'élimination du président syrien Ahmed al-Charaa, a rapporté Israel Hayom.

La déclaration de Chikli intervient alors même que les efforts diplomatiques se poursuivent pour promouvoir un éventuel accord de sécurité entre les deux pays.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a appelé "tous les pays et organisations à respecter l'autorité de la République arabe syrienne et à s'abstenir de soutenir tout mouvement rebelle séparatiste".

Dans un communiqué, il a exhorté les Syriens à "cesser les actes de violence, à rendre les armes illégales et à contrecarrer ceux qui cherchent à démanteler le tissu social syrien et à semer la discorde et la division".