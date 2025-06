La Turquie et la Syrie ont signé un nouveau protocole d'accord sur le transport routier international, ouvrant la voie à la reprise du transport terrestre direct entre les deux pays, a déclaré le ministre turc des Transports et des Infrastructures.

Lors du Forum mondial sur la connectivité des transports à Istanbul, Abdulkadir Uraloglu a déclaré, samedi, à Anadolu, que cet accord relançait l'Accord international sur le transport routier de 2004 entre les deux pays.

Les camions pourront désormais traverser la frontière sans transférer de marchandises sur un autre véhicule, ce qui rendra les échanges commerciaux plus rapides, plus faciles et moins chers, selon l'accord.

“Le transfert de marchandises aux postes frontaliers prendra fin, permettant ainsi le transport direct de marchandises entre la Turquie et la Syrie sans transbordement”, a-t-il souligné.

Uraloglu a indiqué que les deux pays avaient également convenu de lancer des opérations de transport de transit, permettant un accès terrestre direct de la Turquie à la Jordanie, à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar et à d'autres pays du Golfe.

Les responsables turcs et syriens coopéreront également dans divers domaines du transport de passagers et de marchandises, notamment par l'organisation de programmes de formation mutuels, a-t-il ajouté.

La reprise des transports entre la Turquie et la Syrie renforcera non seulement la position des deux pays dans le commerce régional entre l'Europe et l'Asie, mais contribuera également à l'intégration du Corridor central avec les pays du Golfe, a ajouté Uraloglu.

Suite à la chute du régime oppressif d'Al Assad en Syrie en décembre dernier, un gouvernement de transition a pris le pouvoir en janvier, contribuant ainsi à renforcer les liens avec ses voisins régionaux et les pays du monde entier.