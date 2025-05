Des centaines d'associations, ainsi que des syndicats, ont appelé à des rassemblements sur l'ensemble du territoire.

"La situation est grave", a souligné la Ligue des droits de l'Homme dans un communiqué qui pointe une "augmentation alarmante" des "actes racistes".

TRT Global - Islamophobie en France : racines coloniales et continuités contemporaines TRT Global - Le 15 mars marque la journée internationale de la lutte contre l’islamophobie. Une mobilisation qui divise en France compte tenu d’un passé et présent marqués par une défiance d’une partie des élites envers l’Islam. 🔗

"On voit bien comment il y a aujourd'hui globalement une forme d'offensive réactionnaire contre les étrangers et leurs enfants, contre les musulmans, comment on voit la remontée des nombres d'actes racistes et antisémites", s'est aussi indigné le président de SOS Racisme Dominique Sopo samedi à la radio RMC.

Au total, entre 50.000 à 60.000 manifestants sont attendus dans tout le pays, dont 10.000 à 20.000 dans la capitale.

Les autorités redoutent que des dégradations soient commises et que des éléments radicaux tentent de déclencher des affrontements avec les forces de l'ordre.

TRT Global - Islamophobie en France: deux mosquées ciblées en l’espace de deux jours TRT Global - Deux mosquées ont été visées par des actes islamophobes en France, en l’espace de deux jours. La mosquée de Jargeau a été entièrement détruite par un incendie, tandis que celle de Maurepas à Rennes a été vandalisée à deux reprises. 🔗