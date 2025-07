Frappes israéliennes à Gaza : un bilan tragique de 23 morts et des dizaines de blessés

Des attaques aériennes israéliennes continuent de frapper Gaza, exacerbant une crise humanitaire déjà désastreuse.

Au moins 23 personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées lors de frappes israéliennes matinales sur Gaza, selon des sources médicales rapportées par Anadolu. Les bombardements israéliens ciblent des civils, aggravant une situation humanitaire déjà critique dans l'enclave palestinienne.

Des bombardements indiscriminés sur des civils

L'artillerie israélienne a intensifié ses attaques, notamment en bombardant des civils qui attendaient une livraison d'aide humanitaire près du quartier de Zikim, au nord de Gaza. Cette attaque a causé la mort de neuf personnes et blessé des dizaines d'autres. De plus, une frappe de drone israélien a tué quatre personnes, dont une femme, alors qu'elles se trouvaient dans une tente abritant des Palestiniens déplacés dans la ville de Gaza.

Les frappes israéliennes ont également fait des ravages à Deir al-Balah, où trois personnes ont été tuées, et dans le camp de réfugiés de Nuseirat, où trois autres ont perdu la vie. Les avions de chasse israéliens ont frappé des habitations dans le camp de réfugiés de Bureij, faisant deux morts et plusieurs blessés. L'armée israélienne a également ciblé une tente à l'ouest de Khan Younès, tuant deux personnes supplémentaires. En seulement 24 heures, les forces israéliennes ont abattu au moins 77 personnes, dont 25 demandeurs d'aide, selon des sources médicales palestiniennes.

La réponse du Hamas face à l'escalade des violences

Alors que la violence s'intensifie, des négociations indirectes pour un cessez-le-feu à Gaza se poursuivent au Qatar. Le Hamas a confirmé avoir soumis sa réponse à la proposition israélienne de cessez-le-feu de 60 jours. Cette réponse inclut des amendements sur les conditions d'entrée de l'aide humanitaire, des cartes des zones dont l'armée israélienne devrait se retirer, ainsi que des garanties pour mettre fin définitivement aux hostilités, selon une source palestinienne proche des pourparlers à Doha.

Israël, de son côté, insiste sur sa volonté de démanteler les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, alors que la situation humanitaire continue de se détériorer.

Une crise humanitaire alarmante

Le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que l'enclave a un besoin urgent d'au moins 500 000 sacs de farine par semaine pour éviter un effondrement humanitaire généralisé. Les hôpitaux de Gaza ont enregistré plus de 115 décès liés à la famine et à la malnutrition, exacerbés par un blocus israélien quasi total. Un communiqué publié sur Telegram met en garde contre la diffusion de fausses informations concernant l'entrée de centaines de camions d'aide humanitaire à Gaza.

Le gouvernement de Gaza a fermement démenti ces affirmations, les qualifiant de mensonges et d'une déformation délibérée de la vérité sur la situation actuelle. Il appelle tous les pays du monde à lever immédiatement le siège, à ouvrir définitivement les points de passage et à permettre l'entrée de lait infantile et d'aide humanitaire pour plus de 2,4 millions de personnes assiégées dans la bande de Gaza.

La situation des otages israéliens et étrangers

Sur les 251 otages israéliens et étrangers capturés le 7 octobre 2023, 49 sont toujours détenus à Gaza, dont 27 que l'armée israélienne déclare morts. La guerre d'Israël contre Gaza a déjà causé la mort d'au moins 59 219 Palestiniens et blessé 143 045 autres, selon des rapports récents.

