Un nouveau rapport de l'UNICEF, Save the Children et d'autres organisations à Gaza indique que 95 % des écoles de l’enclave ont été endommagées depuis le début de la guerre menée par Israël.

Le rapport, basé sur une analyse d'images satellite, montre que plus de 400 des 564 écoles de Gaza ont subi des “coups directs” et que 85 établissements scolaires ont été “totalement détruits”. 73 autres écoles ont perdu au moins la moitié de leurs structures.

Il indique également que près de 88,5 % (499 sur 564) nécessiteront une reconstruction complète ou une réhabilitation importante pour être à nouveau fonctionnelles.

Les forces israéliennes ont également utilisé des écoles de Gaza à des fins militaires, notamment comme centres de détention et d'interrogatoire, et comme bases, précise le rapport.

“Sombre précédent pour l’humanité”

Dans de précédentes déclarations, la directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, avait affirmé que les écoles ne devraient jamais se trouver en première ligne des conflits et les enfants ne devraient jamais être la cible d’attaques à l’aveugle alors qu’ils cherchent à se mettre à l’abri.

“Les atrocités auxquelles nous assistons à Gaza créent un sombre précédent pour l’humanité. Jamais autant d’enfants n’avaient été frappés par des bombes alors qu’ils cherchaient à se mettre en sécurité dans des salles de classe. Le quotidien de ces enfants est désormais marqué par les traumatismes et les pertes”, avait lancé Russell.

