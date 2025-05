Cette déclaration survient au lendemain de l'annonce par le gouvernement israélien d'un projet majeur d'expansion de la colonisation juive en Cisjordanie dénoncé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé Israël à "cesser toutes (ses) activités de colonisation", "illégales et (faisant) obstacle à la paix".

Macron a déclaré lui vendredi que la reconnaissance d'un Etat palestinien n'était "pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique", tout en énumérant plusieurs conditions pour franchir le pas.

La France coprésidera avec l'Arabie saoudite du 17 au 20 juin à l'ONU, à New York, une conférence internationale sur la solution dite à deux Etats, israélien et palestinien.

"Et donc oui, nous devons durcir notre position parce que c'est aujourd'hui une nécessité, mais j'ai encore l'espoir que le gouvernement d'Israël infléchira la sienne et que nous aurons enfin une réponse humanitaire", avait-il lancé depuis Singapour.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, lui a répondu de l'avant-poste de colonisation de Sa-Nur, dans le nord de la Cisjordanie, que le gouvernement israélien comptait élever au rang de municipalité autonome en vertu de son plan annoncé la veille.

Sa-Nur est une ancienne colonie démantelée par Israël en 2005 dans le cadre du plan de retrait unilatéral de la bande de Gaza réalisé par le Premier ministre d'alors, Ariel Sharon.

TRT Global - Macron: la reconnaissance d'un Etat palestinien est “un devoir moral" et "une exigence politique” Le président français a déclaré que la reconnaissance d’un État palestinien est "une exigence politique" autant qu’un "devoir moral", tout en énumérant plusieurs conditions pour franchir le pas, en amont de la conférence de l’ONU prévue le 18 juin. 🔗



"Aujourd'hui nous revenons ici avec la décision de rétablir la communauté", a déclaré M. Katz, selon un communiqué de ses services.

"C'est (...) un message clair au président français Emmanuel Macron et à ses amis: ils reconnaîtront un Etat palestinien sur le papier, et nous construirons ici l'Etat juif israélien sur le terrain. Le papier sera jeté à la poubelle de l'histoire et l'État d'Israël prospérera et fleurira" a lancé Katz.

Plus de 54.249 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués dans la guerre menée par Israël depuis octobre 2023, selon des données du ministère de la Santé de Gaza.