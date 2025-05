Au premier jour d’une semaine d’appels à la grève, lundi 5 mai, les usagers parisiens sont confrontés à un trafic “fortement perturbé“ dans la matinée en Ile-de-France sur les RER B et C, ainsi que sur certains Transiliens, conformément aux prévisions de la SNCF, rapporte l’AFP.

Plusieurs appels à la grève de Sud-Rail et de la CGT-Cheminots ont été émis cette semaine pour réclamer une hausse des rémunérations et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute, d’après eux. Pour le pont du 8 mai, un influent collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) s’est joint à l’appel à la mobilisation, lui donnant de l’ampleur.

Au niveau national, SNCF Voyageurs n’a pas communiqué de prévisions dimanche pour la journée de lundi. Sur le site Internet SNCF Connect, un message affiche qu’” en raison d’un mouvement social le trafic des trains TGV InOui et OuiGo pourra être perturbé entre le lundi 5 mai et le dimanche 11 mai. Le plan de transport peut être adapté et confirmé la veille du départ à partir de 17 heures “.

La SNCF rassure

"On va engager le rapport de force", a lancé lundi Axel Persson, secrétaire général CGT-Cheminots de Trappes et Rambouillet, mettant ainsi la pression sur les dirigeants de la SNCF, alors que des perturbations sont attendues. "Si la direction venait à accéder aux revendications ou à un compromis satisfaisant, la grève pourrait s'arrêter", a-t-il confié à franceinfo.

“Nous sommes loin d’une semaine noire, il n’y aura pas de semaine à l’arrêt, mais une semaine aussi normale que possible“, avait déclaré lors d’un entretien à l’Agence France-Presse (AFP) le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. “Les circulations seront normales du lundi 5 au jeudi 8 mai sur les TGV”, a-t-il précisé, et pour les 9, 10 et 11 mai, la plupart des trains circuleront.

Outre la promesse d’acheminer tout le monde en train, M. Fanichet s’est engagé à ce “que tous les clients soient prévenus avant de partir [en week-end] concernant leur train de retour”. “C’est-à-dire [à] être prévenus avant le début du pont mercredi pour les circulations jusqu’à dimanche 11 mai”, a-t-il détaillé. Il a également annoncé que tous les billets étaient “échangeables, remboursables, sans frais“, sur les TGV InOui comme les OuiGo, pour la semaine du 5 au 11 mai.

