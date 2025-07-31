Alors que la famine progresse à un rythme alarmant dans plusieurs zones du nord de Gaza, exigeant une réponse humanitaire massive, coordonnée et immédiate, des voix s’élèvent pour dénoncer l’insuffisance flagrante de ces opérations ponctuelles et spectaculaires. Parmi elles, Médecins sans frontières (MSF) – Section France qui ne cache pas son exaspération. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), l’ONG dénonce une mise en scène “cynique”.

“Le recours aux largages aériens pour acheminer l'aide humanitaire est une initiative qui relève du cynisme. Les routes sont là, les camions sont là, la nourriture et les médicaments sont là, tout est prêt pour acheminer l'aide à Gaza, à quelques kilomètres seulement“, s’insurge MSF France dans un post sur son compte X.

Plus virulent encore, le média libanais Daraj dénonce une opération “inhumaine et théâtrale”, qualifiée sans détour de “mascarade”. Le site met directement en cause les États-Unis, co-organisateurs de ces largages, en soulignant l’ironie glaçante d’une double posture : financer massivement l’effort militaire israélien tout en prétendant voler au secours d’une population palestinienne victime de ce même arsenal.

Dès lors, une interrogation s’impose avec acuité : comment un pays ayant livré plus de 10 000 tonnes d’armements à Israël, utilisés pour bombarder la bande de Gaza, peut-il aujourd’hui prétendre soulager la population qu’il a contribué à affamer en lui parachutant de la nourriture.

“Blanchiment du cynisme”

L’exclusion des organismes humanitaires du processus de largage, met ainsi en première ligne, des personnes inexpertes dans des opérations qu’elles ne maîtrisent pas et renforce les soupçons de mauvaise foi, selon le média en ligne libanais.

Le largage de l’aide à Gaza est aussi perçu comme une opération de relations publiques destinée à faire baisser la pression sur Israël et à masquer le drame des Palestiniens confrontés à la famine. “Ce qui rend le processus d'obtention de nourriture humiliant, avec le risque de se précipiter pour se débarrasser de l'aide”, commente Daraj.



Sur une plage proche de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, des Palestiniens ont dû se jeter dans la mer pour sauver ce qu'ils pouvaient quand des parachutes sont tombés dans l'eau, indiquent des témoignages.

"Nous avons dû nager pour récupérer de la nourriture pour nos enfants. La plupart des denrées tombées dans la mer sont perdues", a raconté à l'AFP un père de famille, Ismaïl al-Aqraa.

De nombreux risques

Du reste, les ordres d’évacuation se sont rapidement étendus du nord jusqu’au centre, à Deir Al Balah. Plus de 87% de la bande de Gaza est considérée comme une zone militaire interdite. Environ 2 millions de Palestiniens s’entassent désormais dans moins de 13% du territoire, explique MSF France. Le risque est grand, pour que les habitants affamés se déplacent dans des zones interdites afin de récupérer l’aide parachutée et risquer leur vie en voulant se nourrir.