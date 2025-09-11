Mercredi 10 septembre, aux alentours de 16 heures, alors que le mouvement "Bloquons tout" paralysait une partie de la capitale, un incendie s’est déclaré dans un restaurant coréen de la rue Saint-Denis, dans le quartier des Halles (Ier arrondissement). Les flammes se sont ensuite propagées à la façade de l’immeuble situé au-dessus.

D’après les premiers éléments recueillis par la Sûreté Territoriale et communiqués ce jeudi par le parquet de Paris, l’origine du sinistre serait liée à une grenade lacrymogène utilisée par les forces de l’ordre pour disperser les manifestants. L’engin aurait explosé sur la véranda du restaurant, enflammant une toile, avant que le feu ne se propage rapidement à l’intérieur de l’établissement et sur la façade d’un bâtiment voisin recouvert de végétation artificielle



Mercredi soir déjà, la procureure de Paris, Laure Beccuau, évoquait la piste d’un départ de feu involontaire provoqué par l’intervention policière dans un contexte de forte hostilité et de regroupements massifs dans le secteur. Une enquête pour "dégradation par incendie" a été ouverte afin de préciser les circonstances exactes.



Le préfet de police a, ce jeudi matin, rappelé le climat dans lequel ses agents opéraient. Selon lui, l’usage de gaz lacrymogène répondait à des attaques de groupes cagoulés qui lançaient pierres et pavés contre les forces de l’ordre.

Un quartier tendu

Au moment du départ de feu, la tension était à son comble dans le secteur de Sébastopol et des Halles. Les forces de l’ordre avaient multiplié les charges et l’utilisation de gaz pour repousser les manifestants et sécuriser l’accès aux Halles. Des poubelles en feu, des barricades, ainsi que des affrontements violents rue Berger et dans les environs témoignaient d’une situation extrêmement tendue. Le quartier de Châtelet était totalement bouclé.

