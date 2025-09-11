FRANCE
"Bloquons tout" : une grenade lacrymogène à l’origine du départ de feu dans un restaurant à Paris
L’origine de l’incendie d'un restaurant coréen à Paris serait liée à une grenade lacrymogène utilisée par les forces de l’ordre, selon le préfet de police
une grenade lacrymogène à l’origine du départ de feu dans un restaurant à Paris / Reuters
11 septembre 2025

Mercredi 10 septembre, aux alentours de 16 heures, alors que le mouvement "Bloquons tout" paralysait une partie de la capitale, un incendie s’est déclaré dans un restaurant coréen de la rue Saint-Denis, dans le quartier des Halles (Ier arrondissement). Les flammes se sont ensuite propagées à la façade de l’immeuble situé au-dessus.

D’après les premiers éléments recueillis par la Sûreté Territoriale et communiqués ce jeudi par le parquet de Paris, l’origine du sinistre serait liée à une grenade lacrymogène utilisée par les forces de l’ordre pour disperser les manifestants. L’engin aurait explosé sur la véranda du restaurant, enflammant une toile, avant que le feu ne se propage rapidement à l’intérieur de l’établissement et sur la façade d’un bâtiment voisin recouvert de végétation artificielle

Mercredi soir déjà, la procureure de Paris, Laure Beccuau, évoquait la piste d’un départ de feu involontaire provoqué par l’intervention policière dans un contexte de forte hostilité et de regroupements massifs dans le secteur. Une enquête pour "dégradation par incendie" a été ouverte afin de préciser les circonstances exactes.

Le préfet de police a, ce jeudi matin, rappelé le climat dans lequel ses agents opéraient. Selon lui, l’usage de gaz lacrymogène répondait à des attaques de groupes cagoulés qui lançaient pierres et pavés contre les forces de l’ordre.

Un quartier tendu

Au moment du départ de feu, la tension était à son comble dans le secteur de Sébastopol et des Halles. Les forces de l’ordre avaient multiplié les charges et l’utilisation de gaz pour repousser les manifestants et sécuriser l’accès aux Halles. Des poubelles en feu, des barricades, ainsi que des affrontements violents rue Berger et dans les environs témoignaient d’une situation extrêmement tendue. Le quartier de Châtelet était totalement bouclé.

Dès 15 h, par crainte de débordements et face à des appels au pillage diffusés sur les réseaux sociaux, la préfecture avait ordonné la fermeture complète du centre commercial Westfield des Halles.

Le mouvement "Bloquons tout", lancé en ligne durant l’été 2025, appelait à une grève 

générale et au blocage du pays pour dénoncer les politiques d’austérité du gouvernement de François Bayrou. La journée du 10 septembre a donné lieu à de nombreux affrontements à Paris et dans plusieurs grandes villes.

Selon le ministère de l’Intérieur, 175 000 personnes ont manifesté dans toute la France, dont plusieurs milliers dans la capitale.


SOURCE:TRT français et agences
