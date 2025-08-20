À Gaza, où sévit la famine provoquée par les attaques et le blocus imposés par Israël, trois nouveaux Palestiniens sont morts de faim au cours des dernières 24 heures, portant à 269 le nombre total de décès liés à la faim et à la malnutrition.

Dans un communiqué du ministère de la Santé à Gaza, les dernières données concernant les pertes humaines dues à la faim et à la malnutrition précisent que trois nouveaux Palestiniens sont morts de faim et de malnutrition au cours des dernières 24 heures.

Depuis le 7 octobre 2023, le nombre de personnes mortes de faim à Gaza s’élève à 269, dont 112 enfants.

Gaza "meurt de faim"

Soumise aux attaques israéliennes et à un blocus sévère limitant l’entrée de l’aide humanitaire, la bande de Gaza est plongée dans une catastrophe humanitaire marquée par la propagation de la faim, le manque d’eau, de médicaments, de matériel médical et de produits d’hygiène.