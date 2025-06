Refusant l’échec du conclave sur la réforme des retraites au terme de quatre mois de discussions entre les partenaires sociaux, François Bayrou a fait état d’ “avancées” et de “progrès” lors des négociations, malgré l’absence d’accord, lors d’une conférence de presse à Matignon, jeudi 26 juin.

Il a à cet égard assuré que le travail réalisé, contrairement à ce qui a été abondamment dit et écrit, a été remarquablement utile.

François Bayrou a notamment acté la volonté commune des organisations syndicales et patronales d’”améliorer sensiblement et immédiatement les retraites des femmes (…) ayant eu des enfants”, ainsi qu’un compromis de ces derniers pour diminuer l’âge de départ à taux plein de 67 ans à 66 ans et demi.

Autre avancée “décisive” aux yeux du Premier ministre : l’absence de remise en cause par les syndicats restés jusqu’au bout autour de la table. Sur les points en suspens, Bayrou a jugé “à portée de main” un compromis sur le volet de la pénibilité, principal point d’achoppement entre partenaires sociaux, et affirmé que les négociations allaient se poursuivre dans les prochains jours, dans des modalités qu’il n’a pas précisées.

“Démarche législative”

Le Premier ministre a enfin annoncé “une démarche législative” à l’automne pour répondre à toutes les questions posées et, faute d’accord sur les points les plus délicats, s’est dit prêt à intégrer des “dispositions de compromis” dans le prochain budget de la Sécurité sociale.

En outre, François Bayrou a rappelé que les objectifs premiers étaient de garantir le système par répartition, de tendre vers un équilibre des comptes à l’horizon 2030, de permettre davantage de justice, le tout sans alourdir le coût du travail – autant de points sur lesquels les participants se sont, selon lui, accordés.

Jeudi soir, après sa prise de parole, la CFDT a salué le fait que le Premier ministre ait repris ses “revendications” sur le dossier des retraites, notamment les “mesures en faveur des femmes, dans un message transmis à l’Agence France-Presse.

Motion de censure déposée par les socialistes

Si M. Bayrou avait lancé en février ces concertations en échange de la neutralité des socialistes à son égard, ce qui lui avait permis d’échapper à la censure sur le budget en février, faute d’accord et de texte à présenter devant le Parlement, les socialistes ont annoncé dès mardi le dépôt d'une motion de censure.

Interrogé jeudi sur cette motion de censure, François Bayrou a déclaré : “Je n’imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard puisse considérer” que les compromis trouvés sur les retraites soient “un objet de censure”.

“Ils avaient besoin de manifester un signe d’opposition pour des raisons internes”, a-t-il encore estimé, ajoutant : “Mais je ne crois pas que sur le fond, le Parti socialiste avec son histoire, puisse être en désaccord avec cette méthode” de dialogue social.

Les déclarations du chef du gouvernement “ne contrarient en rien notre souhait de le censurer”, a répliqué le député Arthur Delaporte, dénonçant une “tentative d’enfumage” de François Bayrou, qu’il a accusé de chercher à “gagner du temps” en s’étant engagé à porter le dossier devant le Parlement à l’automne.

Les socialistes souhaitent discuter de l’ensemble des paramètres de la réforme des retraites au Parlement, en particulier de l’âge de départ, porté à 64 ans, auxquels ils s’opposent. Ce que refuse le Premier ministre, au nom de l’équilibre financier du régime, alors que la dette du pays a continué de croître et que le déficit pourrait encore déraper cette année.

La motion de censure déposée par les socialistes, soutenue par les autres groupes de gauche, remet le Rassemblement national (RN), qui dispose du plus gros groupe à l’Assemblée nationale, au centre du jeu. Mais le parti d’extrême droite a fait savoir qu’il ne voterait pas le texte, qui devrait être examiné en début de semaine prochaine, le condamnant ainsi à l’échec. Le RN donne “rendez-vous” au Premier ministre lors de l’examen du budget, à l’automne