"C'est ce qu'il veut", a insisté le chef du gouvernement canadien lors d'une conférence de presse, quelques heures après l'entrée en vigueur de droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les produits canadiens.

Dans ce contexte, "je ne sais pas quelle négociation on pourrait entamer" avec les Etats-Unis, a ajouté le chef du gouvernement démissionnaire qui sera remplacé dans quelques jours.

Il a par ailleurs confirmé les représailles canadiennes: Ottawa a annoncé dans la nuit de lundi à mardi des droits de douane de 25% sur certains produits américains notamment la viande, les oeufs, les fruits et le vin.

Selon Justin Trudeau, le prétexte du fentanyl, avancé par le président américain pour justifier l'imposition de droits de douane, est "complètement bidon, complètement injustifié".

"Cela va être dur et cela va frapper durement le Canada" mais le pays ne "reculera pas", a-t-il ajouté, promettant la victoire du Canada, confronté à la décision "stupide" de Donald Trump.

S'adressant aux Américains, Justin Trudeau a dit une nouvelle fois que cette "guerre commerciale" était uniquement la volonté de Washington. "Nous voulons travailler avec vous en tant qu'amis et alliés, et nous ne voulons pas non plus vous voir souffrir, mais votre gouvernement a choisi de vous infliger cela", a-t-il déclaré.

"Depuis ce matin, les marchés sont en baisse et l'inflation va augmenter de façon spectaculaire dans tout votre pays", a-t-il aussi mis en garde, ajoutant être prêt à s'entretenir avec Donald Trump rapidement.

