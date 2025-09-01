Cinq entreprises de défense turques figurent cette année dans le Top 100 mondial des entreprises de défense les plus valorisées, selon l’édition 2025 du Top 100 de Defence News.

En tête des groupes turcs, Aselsan se classe 43e avec un chiffre d'affaires de 3,54 milliards de dollars.



Elle est suivie de Turkish Aerospace Industries (TAI) à la 47e place, Roketsan (71e), ASFAT (78e) et MKE (80e).



TAI progresse de trois rangs par rapport à l'année précédente, ASFAT de 16, tandis que MKE gagne quatre places.

Par ailleurs, parmi les dix premières entreprises du classement, on compte six entreprises américaines, deux entreprises chinoises, une entreprise britannique et une entreprise française.