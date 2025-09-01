TURQUIE
Cinq entreprises de défense turques dans le Top 100 mondial de la défense cette année
Aselsan se classe 43e, TAI 47e, Roketsan 71e, ASFAT 78e et MKE 80e dans le Top 100 de Defence News.
1 septembre 2025

Cinq entreprises de défense turques figurent cette année dans le Top 100 mondial des entreprises de défense les plus valorisées, selon l’édition 2025 du Top 100 de Defence News.

En tête des groupes turcs, Aselsan se classe 43e avec un chiffre d'affaires de 3,54 milliards de dollars.

Elle est suivie de Turkish Aerospace Industries (TAI) à la 47e place, Roketsan (71e), ASFAT (78e) et MKE (80e).

TAI progresse de trois rangs par rapport à l'année précédente, ASFAT de 16, tandis que MKE gagne quatre places.

Par ailleurs, parmi les dix premières entreprises du classement, on compte six entreprises américaines, deux entreprises chinoises, une entreprise britannique et une entreprise française.

Lockheed Martin conserve sa première place avec un chiffre d'affaires de 68,39 milliards de dollars dans le secteur de la défense, suivie par RTX et  China Aerospace Science and Industry Corporation.

Northrop Grumman se classe quatrième et General Dynamics cinquième, tandis que BAE Systems arrive en sixième position.

Le top 10 est complété par Boeing (), China State Shipbuilding Corporation Limited (8e), L3Harris Technologies (9e) et le français Thales (10e).

Le classement comprend 48 entreprises américaines, six britanniques, cinq turques, cinq françaises, cinq chinoises, quatre allemandes, trois sud-coréennes et trois israéliennes.


SOURCE:TRT français et agences
