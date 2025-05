Le groupe de résistance palestinien Hamas a déclaré que l'armée israélienne a commis un nouveau massacre contre la famille du Dr Alaa Al Najjar alors qu'elle était en service à l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de Gaza.

Une frappe aérienne israélienne a visé sa maison, tuant neuf de ses dix enfants.

Dans un communiqué publié samedi, le groupe a décrit cet acte comme un “crime brutal”, affirmant que les enfants avaient été tués alors que Najjar accomplissait ses tâches humanitaires à l'hôpital.

Selon des sources médicales, un enfant a survécu mais se trouve dans un état critique, tout comme son père, également blessé lors de la frappe.

“Sadique et vengeur”

Le Hamas a condamné l'attaque, la qualifiant de reflet de ce qu'il appelle la nature “sadique et vengeresse” de l'occupation israélienne et de ses dirigeants, en particulier du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le groupe a accusé Israël de cibler systématiquement le personnel médical et ses familles depuis le 7 octobre 2023, qualifiant cet acte de l'un des crimes les plus horribles contre les professionnels de la santé de l'histoire moderne.

Pendant ce temps, les frappes aériennes israéliennes se sont poursuivies à travers Gaza, tuant et blessant des dizaines de Palestiniens supplémentaires.

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza assiégée – avec le soutien total des États-Unis – a fait plus de 176 000 victimes palestiniennes, principalement des femmes et des enfants, plus de 11 000 disparus et des centaines de milliers de déplacés.

