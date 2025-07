L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a tiré lundi la sonnette d'alarme concernant de graves pénuries alimentaires, signalant recevoir des “messages désespérés de famine” de la part de civils et même de son propre personnel sur le terrain.

“Nous recevons des messages désespérés de famine de #Gaza, y compris de nos collègues”, a déclaré l'agence sur X.

“Les prix des denrées alimentaires ont été multipliés par 40”, a souligné l'agence qui a diffusé un reçu indiquant qu'un kilo de sucre coûte désormais 100 dollars, tandis que la farine, le riz et les lentilles coûtent entre 23 et 30 dollars le kilo, soit un total de 183 dollars pour seulement quatre produits de base.

Malgré l'escalade de la crise, l'agence a confirmé que “juste à l'extérieur de Gaza, l'UNRWA dispose de réserves de nourriture dans ses entrepôts pour nourrir l'ensemble de la population pendant plus de trois mois”.

“Les souffrances à Gaza sont d'origine humaine et doivent cesser”, a déploré l'agence, appelant à la levée immédiate du siège et à l'acheminement massif et sécurisé de l'aide humanitaire.

18 personnes mortes de faim en 24h

Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 18 personnes sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures seulement, ce qui met en évidence l'aggravation de la catastrophe humanitaire, alors que les bombardements incessants et les privations se conjuguent pour pousser les civils au bord du gouffre.

Israël a tué près de 59 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave, effondré le système de santé et provoqué de graves pénuries alimentaires.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.

