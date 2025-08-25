Les autorités de Gaza ont indiqué qu'au moins 20 Palestiniens, dont six journalistes et un pompier, avaient été tués et plusieurs autres blessés lundi lors d'une frappe israélienne sur le complexe médical Nasser à Khan Younis.

Parmi les victimes figurent Hussam Al Masri, photojournaliste pour l'agence de presse Reuters ; Mariam Abu Daqqa, journaliste pour plusieurs médias, dont The Independent Arabic et l'agence Associated Press ; Ahmed Abu Aziz, collaborateur du réseau Quds Feed ; Mohammed Salama d'Al Jazeera et Moaz Abu Taha, collaborateur de Reuters.

Selon l’agence Anadolu, l'armée israélienne a ciblé le dernier étage du bâtiment des urgences, appelé "étage Al-Yassin".



Les autorités de Gaza ont déclaré qu’une seconde frappe avait eu lieu alors que les équipes de secours arrivaient pour évacuer les blessés et récupérer les morts.

Lors d'une autre attaque contre des journalistes, le journaliste palestinien Hassan Douhan a été abattu par les forces israéliennes à Khan Younis, portant à six le nombre de journalistes tués dans la seule journée de lundi.

Plusieurs pays, des groupes de défense des droits de l'homme, l'ONU, l'OCI et des organisations de médias ont condamné l'attaque israélienne.



La Turquie dénonce un “nouveau crime de guerre”

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné les frappes israéliennes, accusant le gouvernement impitoyable du Premier ministre israélien Netanyahu de poursuivre sans relâche ses attaques brutales visant à détruire tout ce qui touche à l'humanité.

Le direction de la communication de la présidence turque a qualifié les dernières frappes israéliennes sur Gaza d'"atteinte à la liberté de la presse et de nouveau crime de guerre".

"Israël, qui poursuit ses atrocités sans aucun respect des principes humanitaires ou juridiques, se berce d'illusions quant à sa capacité à empêcher la révélation de la vérité par ses attaques systématiques contre les journalistes", a déclaré Burhanettin Duran, responsable de la communication turque, dans un message publié sur X.

Vives réactions internationale

Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a exprimé son mécontentement face à une série de frappes aériennes israéliennes sur le complexe médical Nasser à Gaza. "Je ne suis pas satisfait. Je ne veux pas voir cela", a-t-il indiqué aux journalistes dans le Bureau ovale.

Au Royaume-Uni, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, s'est dit “horrifié” par les frappes israéliennes. "Les civils, le personnel soignant et les journalistes doivent être protégés. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat", a-t-il déclaré sur X.

