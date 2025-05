“Les frappes du jour, le non-respect du cessez-le-feu, sont des actions unilatérales qui trahissent une promesse donnée et qui font le jeu du Hezbollah”, a déclaré le locataire de l’Élysée.

Emmanuel Macron s’exprimait en conférence de presse aux côtés de son homologue libanais, Joseph Aoun, qui effectue sa première visite officielle dans une capitale occidentale depuis son élection.

Il a annoncé qu’il allait parler au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et au président américain, Donald Trump. “Nous n’avons pas eu d’information signalant des frappes du Hezbollah et des activités militaires [dans le] Sud”, a fait savoir Emmanuel Macron.

‘’Il est absolument nécessaire que le cadre [de cessez-le-feu] que nous avons défini, qui a été agréé par le Liban et par Israël, soit dûment respecté. Il n’a pas été respecté aujourd’hui par Israël de manière unilatérale, et sans que nous ayons eu ni informations ni preuves de faits générateurs’’, a-t-il insisté.

Le président français a indiqué que l’armée israélienne ‘’doit se retirer au plus vite des 5 positions qu’elle continue d’occuper en territoire libanais, afin de permettre à l’armée libanaise de s’y déployer et aux populations civiles de rentrer chez elle’’.

Emmanuel Macron a rappelé que Paris avait proposé que ‘’les contingents les plus robustes de la FINUL se déploient sur les points tenus par Israël, en coordination avec l’armée libanaise et sous la supervision des mécanismes de surveillance de cessez-le-feu où sont engagés officiers américains et français”.

Le chef de l’État français a déclaré en outre que Paris ‘’continuera à se tenir aux côtés du Liban pour la mise en œuvre du cessez-le-feu conclu avec Israël le 26 novembre dernier”.

Concernant la réunion de travail élargie tenue à l’Élysée, qui a rassemblé outre les présidents français et libanais, le président de l'administration chypriote grecque, Nikos Christodoulidis, le président syrien Ahmad al-Charaa et le Premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, Emmanuel Macron a soutenu qu’elle avait permis de ‘’définir des voies de coopération et d’action en matière de sécurité, d’engagement de réformes, sur la frontière, et sur le retour des réfugiés’’.

Et d’ajouter que ‘’les dirigeants ont décidé d’une feuille route qui sera finalisée dans les prochaines heures et sur laquelle s’engageront les cinq pays qui étaient rassemblés à l’Élysée’’. Cette feuille de route vise à renforcer la souveraineté du Liban et consolider la stabilité régionale, a-t-il expliqué.

Joseph Aoun a, de son côté, condamné ‘’toute attaque contre le Liban et toute tentative suspecte de ramener le Liban dans le cycle de la violence.’’

Le président libanais a assuré que ‘’tout indique’’ que ‘’le Hezbollah n'est pas responsable’’ des derniers tirs de roquettes vers Israël.

‘’Il va y avoir une enquête sur l'origine de ces tirs’’, a déclaré Joseph Aoun, mais ‘’tout indique qu'il ne s'agit pas du Hezbollah et que le Hezbollah n'est pas responsable’’.

Il a appelé ‘’les amis du Liban à agir rapidement pour mettre un terme à la détérioration de la situation et aider le Liban à mettre en œuvre les résolutions internationales’’.

Peu de temps avant la conférence de presse, le président libanais a informé le président français, Emmanuel Macron, et le président de l'administration chypriote grecque, Nikos Christodoulidis, ainsi que le premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, que la frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth entre dans le cadre des ‘’violations continues de la trêve par Israël’’.

‘’La communauté internationale doit mettre fin à ces attaques et forcer Israël à respecter l'accord comme le Liban s'y est engagé’’, a ajouté Joseph Aoun, selon le compte X de la présidence libanaise.

Israël a bombardé, vendredi, la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, pour la première fois depuis le début de la trêve, conclue il y a quatre mois, après avoir mené des attaques sur le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes vers son territoire.

La frappe israélienne de vendredi a visé Hadath, une localité densément peuplée et abritant des écoles dans la banlieue sud de la capitale libanaise.