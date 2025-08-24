Le festival britannique Victorious, qui se tient chaque année à Portsmouth, est au cœur d’une polémique après l’interruption du concert du groupe folk irlandais The Mary Wallopers. Accusant les organisateurs de les avoir “réduits au silence” pour avoir brandi un drapeau palestinien et scandé “Free Palestine”, le groupe a provoqué une vague de solidarité parmi d’autres artistes, qui ont annoncé leur retrait de l’événement.

Une vague de retraits en signe de protestation

Quelques heures seulement avant leur passage, plusieurs groupes ont annulé leur participation. Parmi eux, les Britanniques de The Last Dinner Party, le groupe rock irlandais The Academic et les musiciens de Cliffords.

Dans un communiqué publié sur Instagram, The Last Dinner Party ont dit être “indignés par la décision de réduire au silence The Mary Wallopers” et ont accusé les organisateurs de “censure politique”.

“Nous ne pouvons pas, en conscience, jouer dans un festival qui empêche les artistes d’exprimer leurs opinions”, a renchéri The Academic.

Quant à Cliffords, ils ont affirmé qu’ils refusent de jouer s’ils doivent être censurés pour avoir montré leur soutien au peuple palestinien.

Des versions contradictoires

L’affaire a éclaté vendredi soir, lorsque The Mary Wallopers ont affirmé que leur concert avait été interrompu après l’apparition d’un drapeau palestinien sur scène.

“Notre vidéo montre clairement un membre de l’équipe du festival retirant le drapeau, interférant avec notre spectacle, puis le son a été coupé après le chant de Free Palestine”, ont accusé les musiciens.