Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné les propos “ irrespectueux et inacceptables” de Donald Trump, après que le président américain a affirmé avoir sauvé l'Iranien Ali Khamenei d'une “mort laide et ignominieuse”.

“Si le président Trump est sincère dans sa volonté de parvenir à un accord, il devrait mettre de côté, son ton irrespectueux et inacceptable envers le guide suprême de l'Iran, le grand Ayatollah Khamenei, et cesser de blesser ses millions de partisans sincères”, a écrit Araghchi sur son compte sur la plateforme de médias sociaux X tôt ce samedi.

“Le grand et puissant peuple iranien, qui a montré au monde que le régime israélien n'avait PAS D'AUTRE CHOIX que de COURIR vers “Papa” pour éviter d'être écrasé par nos missiles, n'accepte pas les menaces et les insultes”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Les États-Unis ont mené des attaques sur trois sites nucléaires iraniens le week-end dernier, sans consensus quant à leur efficacité.

Avec ces frappes, Washington a rejoint l’agression israélienne contre l’Iran dans le conflit de 12 jours lancé le 13 juin.

Allègement des sanctions

La condamnation du ministre des Affaires étrangères ce même samedi est intervenue après que Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social qu'il avait sauvé le dirigeant iranien de l'assassinat, accusant Khamenei d'ingratitude

Je savais EXACTEMENT où il était abrité et je ne laisserais pas Israël, ni les forces armées américaines, de loin les plus grandes et les plus puissantes du monde, mettre fin à sa vie”, a déclaré Trump.

“JE L'AI SAUVÉ D'UNE MORT TRÈS Laide ET IGNOMINEUSE, et il n'a pas besoin de dire : "MERCI, PRÉSIDENT TRUMP !".

Trump a également déclaré qu'il travaillait ces derniers jours sur une éventuelle levée des sanctions contre l'Iran, l'une des principales revendications de Téhéran.

“Mais non, au lieu de cela, je reçois une déclaration de colère, de haine et de dégoût, et j'abandonne immédiatement tout travail sur l'allègement des sanctions, et plus encore”, a ajouté Trump, exhortant l'Iran à revenir à la table des négociations.

L'Iran a nié vouloir reprendre les négociations nucléaires avec les États-Unis, après que Trump a déclaré que les négociations reprendraient la semaine prochaine.

