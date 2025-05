Nouveau coup de théâtre après l’élection présidentielle roumaine. Le perdant George Simion accuse la France d’avoir cherché à influencer le résultat des urnes.

"Je demande officiellement à la Cour constitutionnelle d'ANNULER l'élection", a-t-il écrit sur le réseau social X. "Pour les mêmes raisons" qui avaient provoqué l'annulation du vote de novembre : "des INGÉRENCES EXTÉRIEURES", a-t-il ajouté. Son message est accompagné des drapeaux français et moldave.

Dimanche, George Simion a perdu l’élection présidentielle au second tour avec 46,4% des suffrages face au maire de Bucarest, Nicusor Dan qui a recueilli 53,6%.

TRT Global - Europe: deux présidentielles avec l’extrême droite en embuscade Deux élections présidentielles ont lieu ce week-end en Europe, en Pologne et en Roumanie, deux pays où l’extrême droite pourrait prendre la main. 🔗

Pourquoi la France est accusée ?

Le candidat de l’extrême droite roumaine, parti AUR (alliance pour l’unité des Roumains), se base sur les déclarations de Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram. Pavel Durov, Russe naturalisé français a accusé dimanche le chef des services secrets français de lui avoir demandé de filtrer les messages des voix populistes en Roumanie. La Direction générale de la sécurité extérieure français (DGSE, services de renseignement) a réfuté "avec vigueur” ces allégations.

TRT Global - Telegram : La France a exigé l'interdiction des voix conservatrices roumaines Pavel Durov, fondateur de l'application de messagerie Telegram, a affirmé que les services de renseignement français avaient exigé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections sur Telegram. 🔗

En novembre 2024, le premier tour de la présidentielle a été annulé par la Cour constitutionnelle après que le candidat d’extrême droite Calin Georgescu est arrivé en tête alors qu’il était inconnu quelques semaines auparavant. Il avait fait une campagne massive sur TikTok accompagnée de milliers de messages de soutien de comptes nouvellement créés.

Les autorités ont conclu à des irrégularités sur fond de soupçons d'ingérence russe.

Bataille entre les pro-Europe et les pro-Russie

En Europe, cette élection est considérée comme une illustration de la bataille qui se joue aujourd’hui dans ce pays, membre de l’Union européenne et de l’Otan, entre un bloc pro-européen et libéral et un bloc plus proche de la Russie ayant un discours nationaliste et populiste.

Ainsi, George Simion a dominé le premier tour, mais une forte mobilisation des électeurs pro-européens dans l'entre-deux-tours a fait pencher la balance en faveur du maire de Bucarest.