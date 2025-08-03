Depuis le début de 2025, seize soldats israéliens se sont suicidés, dont sept réservistes. Pour le seul mois de juillet, quatre réservistes ont mis fin à leurs jours - deux pendant leur service, deux autres après avoir terminé leur mission, rapporte la radio publique israélienne Kan.

Les enquêtes menées par l'armée israélienne révèlent que la plupart des récents suicides de soldats israéliens sont directement liés aux circonstances de combat et aux difficultés résultant de séjours prolongés dans les zones de guerre. Ces conclusions, publiées ce dimanche matin par le réseau Kan, dressent un tableau préoccupant de la santé mentale des forces armées, explique la chaîne I24.

Cette tendance s'inscrit dans une progression constante : 21 suicides en 2024 (dont 12 réservistes), contre 17 en 2023, 14 en 2022 et 11 en 2021.

Des traumatismes

Selon les investigations militaires, ces actes désespérés résultent généralement de scènes traumatisantes auxquelles les soldats ont été exposés, de la perte de camarades et de l'incapacité à assimiler psychologiquement ces événements. Chaque cas fait l'objet d'une enquête approfondie incluant l'examen des lettres laissées par les victimes et des entretiens avec leur entourage proche.