Israël prévoit d'annexer 82 % de la Cisjordanie occupée afin d'empêcher la création d'un État palestinien, a déclaré mercredi le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, chef du Parti sioniste religieux d’extrême droite.

"La souveraineté israélienne s'appliquera à 82 % du territoire", a-t-il affirmé, lors d'une conférence de presse à Jérusalem.

Selon lui, "il est temps d'appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie (Cisjordanie) et d'abandonner définitivement l'idée de diviser notre petit territoire".

Le ministre extrémiste a indiqué que les affaires palestiniennes seraient d’abord gérées par l'Autorité palestinienne, qui sera ensuite remplacées par ce qu'il a appelé des "alternatives de gestion civile régionale".

Smotrich a précisé que le principe fondamental de l'annexion était "le maximum de territoire avec le minimum de population arabe".

Une “mesure préventive” contre la reconnaissance de la Palestine

"Il n'y aura jamais et ne pourra jamais y avoir d'État palestinien sur notre terre", a-t-il affirmé. "Si l'Autorité palestinienne ose se soulever et tenter de nous nuire, nous la détruirons comme nous le faisons avec le Hamas.»

Smotrich a qualifié l'annexion de la Cisjordanie occupée de "mesure préventive" contre les tentatives de nombreux pays de reconnaître l'État palestinien.