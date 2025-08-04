Le vice-président turc, Cevdet Yilmaz, a déclaré que son pays soutenait une gouvernance inclusive en Syrie, à l’issue d’une rencontre avec le ministre syrien de l'Intérieur, M. Hattab. Les échanges ont porté sur la sécurité, la formation, le partage d'expériences et la coordination du retour volontaire des réfugiés.
Accueilli au complexe présidentiel d'Ankara, M. Hattab a pris part à une réunion axée sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de gouvernance entre les deux pays.
"Le renforcement de la sécurité en Syrie est d'une importance vitale pour la consolidation de la paix intérieure, du développement économique et du bien-être social", a déclaré M. Yilmaz lundi dans un communiqué sur X, réitérant le soutien continu de la Turquie à la stabilité et à l'intégrité territoriale de la Syrie.
Il a également souligné l'engagement d'Ankara à soutenir le développement institutionnel de la Syrie et à promouvoir un modèle de gouvernance inclusif pour tous les segments de la société.
"Nous souhaitons que nos frères et sœurs syriens jouissent, sur un pied d'égalité, des droits et libertés fondamentaux sous une administration inclusive et légitime", a-t-il ajouté.
Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, présent à la réunion, a indiqué que les discussions avaie permis de poser les bases d’une coopération renforcée entre les deux ministères, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure.
"Nous avons apporté notre soutien au ministère syrien de l'Intérieur et à ses unités de sécurité affiliées, partagé notre expérience et planifié un programme de formation intensif", a déclaré M. Yerlikaya dans un autre message.
Les responsables ont également abordé la question du retour volontaire et sécurisé des Syriens bénéficiant d'une protection temporaire en Turquie. M. Yerlikaya a remercié le ministre Hattab et sa délégation pour leur visite, exprimant l'espoir d'une collaboration renforcée à l'avenir.