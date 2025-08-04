Le vice-président turc, Cevdet Yilmaz, a déclaré que son pays soutenait une gouvernance inclusive en Syrie, à l’issue d’une rencontre avec le ministre syrien de l'Intérieur, M. Hattab. Les échanges ont porté sur la sécurité, la formation, le partage d'expériences et la coordination du retour volontaire des réfugiés.



Accueilli au complexe présidentiel d'Ankara, M. Hattab a pris part à une réunion axée sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de gouvernance entre les deux pays.

"Le renforcement de la sécurité en Syrie est d'une importance vitale pour la consolidation de la paix intérieure, du développement économique et du bien-être social", a déclaré M. Yilmaz lundi dans un communiqué sur X, réitérant le soutien continu de la Turquie à la stabilité et à l'intégrité territoriale de la Syrie.

Il a également souligné l'engagement d'Ankara à soutenir le développement institutionnel de la Syrie et à promouvoir un modèle de gouvernance inclusif pour tous les segments de la société.



"Nous souhaitons que nos frères et sœurs syriens jouissent, sur un pied d'égalité, des droits et libertés fondamentaux sous une administration inclusive et légitime", a-t-il ajouté.