UNION EUROPÉENNE
3 min de lecture
Europe en alerte face au sommet Trump-Poutine: l’avenir de l’Ukraine en jeu
L’UE, reléguée au second plan dans la gestion du dossier ukrainien, réaffirme que toute décision sur l’avenir du pays doit être prise avec la participation directe de Kiev.
Europe en alerte face au sommet Trump-Poutine: l’avenir de l’Ukraine en jeu
La Russie a mené des raids en Ukraine / AP
11 août 2025

L’Union européenne convoquera lundi une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères pour discuter des enjeux du sommet Trump-Poutine, prévu vendredi en Alaska. À Bruxelles, les inquiétudes se cristallisent autour du risque qu’un accord bilatéral entre Washington et Moscou soit conclu au détriment de Kiev et sans réelle consultation des Européens, déjà relégués au second plan dans la gestion du dossier ukrainien.

Cette inquiétude est alimentée par les récentes déclarations de Donald Trump, évoquant ouvertement la possibilité d’un échange de territoires pour mettre fin à un conflit qui, depuis février 2022, a bouleversé l’architecture de sécurité européenne. Moscou, de son côté, continue de poser des conditions jugées inacceptables par Kiev : reconnaissance de l’annexion de la Crimée et cession de quatre régions partiellement occupées — Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson.

L’Europe marginalisée dans les négociations

Pour de nombreux diplomates, l’absence — à ce stade — de confirmation officielle de la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet d’Alaska présente un risque de contournement politique. La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a rappelé avec fermeté que “toute négociation sur l’avenir de l’Ukraine doit inclure l’Ukraine elle-même et l’Union européenne”. 

L’avertissement vise à prévenir un scénario où Washington et Moscou s’entendraient sur une feuille de route sans l’aval de Kiev, imposant de facto un règlement défavorable au pays.

Ce week-end, la tension est montée d’un cran, Zelensky a enchaîné treize échanges avec des dirigeants européens pour rallier un front commun, tandis qu’à Londres, les conseillers à la sécurité nationale américain et européens ont tenu une réunion stratégique pour coordonner leurs positions. Parallèlement, Vladimir Poutine a multiplié les appels téléphoniques, notamment au président chinois Xi Jinping et au Premier ministre indien Narendra Modi, cherchant visiblement à élargir le soutien international à sa vision d’un règlement du conflit.

Recommandé

Washington et l’OTAN sur leurs gardes

Officiellement, les États-Unis affirment qu’aucune négociation ne devrait se tenir sans cessez-le-feu préalable et garanties de sécurité crédibles pour Kiev. De son côté, l’OTAN voit dans le sommet d’Alaska un test de la réelle volonté de Poutine de mettre fin à la guerre. Mais dans les coulisses, certains responsables européens redoutent que le calcul politique de Trump, soucieux d’afficher une “victoire diplomatique” ne l’incite à faire des concessions que l’Europe et l’Ukraine jugeraient inacceptables.

L’enjeu réside aussi dans la crédibilité de l’Europe en tant qu’acteur stratégique. Si un accord majeur devait être scellé sans elle, cela marquerait une marginalisation profonde du rôle européen dans la résolution des crises sur son propre continent — un scénario que Bruxelles veut à tout prix éviter.

 

En RelationTRT Global - Ukraine: au moins 20 morts dans des attaques russes


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us