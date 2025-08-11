Al Jazeera a annoncé l’assassinat de cinq de ses journalistes dans une frappe israélienne ciblée contre une tente abritant des reporters près de l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza dimanche soir.

Parmi les victimes figurent le correspondant Anas Al-Sharif, 28 ans, figure emblématique de la couverture du nord de Gaza, ainsi que Mohammed Qreiqeh et les caméramans Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.

Selon Al Jazeera, l’attaque, qui a coûté la vie à deux autres personnes, constitue “un nouvel assaut prémédité contre la liberté de la presse” et s’inscrit dans “une volonté délibérée de réduire au silence les témoins du siège et de l’occupation de Gaza”. L’entreprise médiatique a appelé à ce titre la communauté internationale à “mettre fin à ce génocide et à arrêter de cibler systématiquement des journalistes”.

Peu avant sa mort, Al-Sharif avait publié un message sur X décrivant des bombardements israéliens intenses et, dans une vidéo, on pouvait entendre les explosions en arrière-plan. Dans un texte rédigé avant sa mort, il affirmait n’avoir “jamais hésité à transmettre la vérité” malgré les pertes et la douleur, et exprimait ses regrets de ne pas voir grandir ses enfants, Salah et Sham.

L’armée israélienne a justifié l’attaque en accusant Al-Sharif d’être à la tête d’une cellule du Hamas, affirmant détenir des “preuves irréfutables”. Des défenseurs des droits humains, dont Mohammed Shehada de l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’Homme, ont dénoncé des accusations sans fondement. L’ONU et plusieurs ONG avaient déjà mis en garde contre les menaces publiques de l’armée israélienne visant le journaliste.

Réactions et condamnations internationales