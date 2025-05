Le chef de l'Otan Mark Rutte et le nouvel ambassadeur américain ont cherché à rassurer les alliés européens jeudi sur l’engagement de Washington dans l'alliance militaire occidentale, malgré les mots durs du président américain Donald Trump.





Les ministres des Affaires étrangères de l'Otan se sont réunis à Bruxelles et les Européens espèrent que le secrétaire d'État Marco Rubio dissipera les doutes sur la position des États-Unis, même si les tensions augmentent en raison des nouveaux tarifs commerciaux très élevés imposés par M. Trump.





Alors que ces tensions se manifestent, Rutte a également mis l'accent sur l'augmentation historique des dépenses européennes en matière de défense, la plus importante depuis la fin de la guerre froide, soulignant que si l'Europe investissait massivement dans sa propre sécurité, des doutes persistaient quant à l'engagement à long terme de l'Amérique.





La conviction européenne que les États-Unis sont le protecteur ultime du continent contre toute attaque de la Russie a été sérieusement ébranlée par la tentative de rapprochement de M. Trump avec Moscou et la forte pression exercée sur Kiev, qui cherche à mettre fin à la guerre en Ukraine.





En outre, Washington a carrément dit aux pays européens au cours des derniers mois qu'il ne pouvait plus se concentrer principalement sur la sécurité du continent et qu'ils allaient devoir dépenser beaucoup plus pour la défense.





Les paroles et les actions de l'administration Trump ont soulevé des questions sur l'avenir de l'Otan, le bloc transatlantique qui constitue le socle de la sécurité européenne depuis 75 ans.





Les États-Unis n'ont pas l'intention de retirer immédiatement leur présence militaire en Europe, bien qu'ils exigent que les pays européens prennent en charge leur propre défense, a indiqué M. Rutte avant la réunion des ministres des Affaires étrangères.





“Il n'est pas prévu qu'ils réduisent soudainement leur présence en Europe”, a assuré Rutte, en faisant référence aux États-Unis, avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Bruxelles.





“Mais nous savons qu'en tant que superpuissance, l'Amérique doit s'occuper d'un plus grand nombre de théâtres. Il est tout à fait logique d'avoir ce débat, et nous l'avons depuis de nombreuses années”, a-t-il dit.





Matthew Whitaker, qui a pris ses fonctions comme nouveau représentant permanent des États-Unis auprès de l'Otan jeudi, a affirmé qu'il entrait en fonction “à un moment critique de l'histoire de l'alliance”.





“Sous la direction du président Trump, l'Otan sera plus forte et plus efficace que jamais”, a-t-il déclaré dans un communiqué.





“Mais la vitalité de l'Otan repose sur le fait que chaque allié doit faire sa juste part”.





Les ministres européens sont également susceptibles d'utiliser la réunion pour tenter d'influencer les discussions que Trump a entamées avec la Russie au sujet de la guerre en Ukraine, qui a été déclenchée par l'invasion de Moscou en 2022.





Un diplomate de haut rang de l'Otan a déclaré que les Européens étaient mal à l'aise de ne pas être encore impliqués dans des négociations qui sont essentielles pour la sécurité de l'Europe.





“C'est difficile à digérer, mais c'est une réalité”, a déclaré le diplomate, sous couvert d'anonymat.





L'Europe connaît “la plus forte augmentation des dépenses de défense depuis la guerre froide”.





Rutte s'est également félicité de l'augmentation historique des dépenses de défense en Europe et a appelé à la poursuite des efforts visant à renforcer l'état de préparation militaire dans un contexte de menaces mondiales croissantes.





“Nous voyons littéralement des centaines de milliards d'euros affluer”, a estimé le secrétaire général Mark Rutte au début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Bruxelles. “Il s'agit probablement de la plus forte augmentation des dépenses de défense du côté européen de l'Otan depuis la fin de la guerre froide. Mais nous avons encore besoin de plus”.





“Les Américains ont brisé un réseau. Ils travaillent avec les Russes et les Ukrainiens pour parvenir à un accord de paix (...) qui devrait être durable”, a déclaré le chef de l’Otan. Saluant les efforts de l'administration Trump pour négocier la paix en Ukraine.





M. Rutte a également souligné que la sécurité dans l'Arctique et la stabilité dans les Balkans occidentaux étaient des priorités croissantes.