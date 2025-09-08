Deux policiers sont tombés en martyrs lundi et deux autres ont été blessés lors d'une fusillade contre un commissariat de police dans la province d'Izmir, à l'ouest de la Turquie. Un suspect de 16 ans a été arrêté, ont indiqué les autorités.



L'adolescent a ouvert le feu avec un fusil sur le commissariat de Salih Isgoren, dans le district de Balcova, à Izmir.

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé que l'attaque "odieuse" contre le commissariat de police de Balcova, un district situé juste à l'ouest de la station balnéaire, avait fait deux morts et un troisième blessé "grièvement", tandis qu'un autre avait été légèrement blessé.



"Le suspect de l'incident, E.B., 16 ans, a été arrêté et une enquête a été ouverte", a écrit Yerlikaya sur X.