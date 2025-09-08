Deux policiers sont tombés en martyrs lundi et deux autres ont été blessés lors d'une fusillade contre un commissariat de police dans la province d'Izmir, à l'ouest de la Turquie. Un suspect de 16 ans a été arrêté, ont indiqué les autorités.
L'adolescent a ouvert le feu avec un fusil sur le commissariat de Salih Isgoren, dans le district de Balcova, à Izmir.
Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé que l'attaque "odieuse" contre le commissariat de police de Balcova, un district situé juste à l'ouest de la station balnéaire, avait fait deux morts et un troisième blessé "grièvement", tandis qu'un autre avait été légèrement blessé.
"Le suspect de l'incident, E.B., 16 ans, a été arrêté et une enquête a été ouverte", a écrit Yerlikaya sur X.
L'agent blessé a été transporté à l'hôpital universitaire de recherche et d'application Dokuz Eylul.
Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a affirmé qu'une enquête judiciaire sur l'attaque avait été ouverte par le parquet général d'Izmir.
"Une enquête judiciaire immédiate a été ouverte par le parquet général d'Izmir concernant l'incident, et deux procureurs généraux adjoints et six procureurs ont été désignés", a-t-il publié sur X, condamnant l'attaque armée.
La police s'est immédiatement déployée dans la zone, imposant des mesures de sécurité strictes, selon les médias. Le maire d'Izmir, Cemil Tugay, a dénoncé une attaque "perfide" et a présenté ses condoléances aux familles des victimes dans un message sur X.