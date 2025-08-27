Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné l'importance du développement de systèmes de défense aérienne nationaux, notamment face aux défis sécuritaires actuels.

"Aucun pays ne peut envisager l'avenir avec confiance s'il ne développe pas son propre système de défense aérienne", a-t-il estimé mercredi, lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de l'entreprise de défense Aselsan à Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'avec le système de défense aérienne Dôme d’Acier, la Turquie entrera désormais dans une "classe supérieure" ​​en matière de défense aérienne.