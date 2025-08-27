TURQUIE
Erdogan : La Turquie entre dans une nouvelle ère ​​avec son système de défense aérienne Dôme d’Acier
"Aucun pays ne peut envisager l'avenir avec confiance face aux défis actuels s'il ne développe pas son propre système de défense aérienne", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.
27 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné l'importance du développement de systèmes de défense aérienne nationaux, notamment face aux défis sécuritaires actuels.

"Aucun pays ne peut envisager l'avenir avec confiance s'il ne développe pas son propre système de défense aérienne", a-t-il estimé mercredi, lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de l'entreprise de défense Aselsan à Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'avec le système de défense aérienne Dôme d’Acier, la Turquie entrera désormais dans une "classe supérieure" ​​en matière de défense aérienne.

L'ajout de trois systèmes de défense aérienne moyenne portée HISAR, accompagnés de 21 véhicules, viendra renforcer la dissuasion de la Turquie à moyenne portée, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que la Turquie mettait ses systèmes industriels de défense à la disposition de ses partenaires et alliés, tout en renforçant son efficacité diplomatique.


SOURCE:TRT français et agences
