Le système de défense aérienne multi-couches de Turquie “dôme d’acier” est entièrement construit à partir de plateformes produites localement et d’une stratégie de conception intégrée, utilisant des opérations synchronisées et l’intelligence artificielle (IA) pour soutenir les processus de prise de décision.

Haluk Gorgun, président des Industries de Défense de Turquie (SSB), a déclaré que le Dôme d’acier avait été développé pour détecter et contrer les menaces de longue à courte portée, en employant une défense en couches tout en maintenant un contrôle unifié. Il s’exprimait lors d’un événement organisé par le cluster de défense SAHA Istanbul.

Gorgun a indiqué que le système intègre des composants couvrant différentes portées, notamment les systèmes Siper, Hisar A+ et O+, Korkut et Sungur, qui fonctionnent sous une architecture de commandement et de contrôle unique intégrant radars, capteurs électro-optiques, brouilleurs de signaux et systèmes laser dans une structure globale.

L’architecture de commandement et de contrôle du Dôme d’acier est alimentée par l’IA, permettant de développer et de communiquer les scénarios d’intervention les plus appropriés aux unités concernées.

“L’assistance de l’IA au mécanisme de prise de décision joue un rôle clé en termes de rapidité et de précision, aux côtés des décisions humaines”, a-t-il expliqué.

“Si nous avions acheté ces systèmes qui composent le Dôme d’acier au lieu de les produire, ce niveau d’interopérabilité aurait représenté un énorme défi d’ingénierie”.

Gorgun a ajouté que la SSB développe également un concept de fusion de capteurs conçu pour un environnement de combat de sixième génération, permettant aux plateformes habitées et non habitées d’opérer ensemble de manière fluide. Parmi ces plateformes figurent les drones Kizilelma, Anka-3, Hurjet et Kaan.

Il a également souligné que plus de la moitié des exportations de l’industrie de défense de Turquie sont destinées aux pays de l’OTAN et de l’UE, et qu’une direction dédiée a été créée au sein du secrétariat pour gérer les relations de défense OTAN-Turquie.