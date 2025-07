Un important incendie de forêt dans l'est de la Crète, qui continue de faire rage malgré les efforts des pompiers, a entraîné l'évacuation de plus de 1 500 habitants et touristes, ont rapporté jeudi les médias locaux.

L'incendie s'est déclaré tôt mercredi dans la préfecture de Lassithi, près de la ville d'Ierapetra, et continue de se propager et de faire rage sur trois fronts, les vents violents compliquant les efforts pour le contenir, a rapporté la chaîne publique ERT.

S'adressant à la chaîne, Ioannis Androulakis, vice-gouverneur de Lassithi, a déclaré que la situation restait critique.

"Nous ignorons combien de maisons ont été incendiées dans la région jusqu'à présent", a-t-il déclaré, ajoutant que l'incendie avait coupé l'électricité et les réseaux mobiles.

Selon les pompiers, 230 pompiers, appuyés par 10 avions largueurs d'eau, luttaient contre les flammes, qui ont ravagé forêts et terres agricoles dans la région crétoise d'Ierapetra, sur la côte sud de l'île.

Deux personnes ont été évacuées par bateau dans la nuit, tandis que six bateaux privés se tenaient prêts à intervenir en cas de besoin d'évacuations supplémentaires par voie maritime, ont indiqué les garde-côtes.

Des habitations ont été endommagées par les flammes qui ont ravagé les forêts à flanc de colline, attisées par des vents violents.

"La situation est très difficile. L'incendie est très difficile à contenir. Pour l'instant, ils ne peuvent pas le contenir", a déclaré Nektarios Papadakis, responsable de la protection civile au sein de l'autorité régionale, à l'Associated Press dans la nuit.



"Les touristes évacués vont tous bien. Ils ont été conduits dans un stade de basket-ball couvert et des hôtels dans d'autres régions de l'île", a-t-il indiqué.



Les pompiers et la protection civile ont alerté les évacuations par téléphone portable et ont appelé les habitants à ne pas revenir pour tenter de sauver leurs biens.

Alors que les incendies atteignaient les crêtes et se dirigeaient vers les zones résidentielles, des nuages ​​de cendres se sont formés dans le ciel nocturne, illuminés par les phares des véhicules de secours et des camions-citernes qui bordaient la route côtière près des stations balnéaires de Ferma et d'Achlia, au sud-est de la Crète.

Plusieurs résidents ont été soignés pour des difficultés respiratoires, ont indiqué les autorités, mais aucun blessé grave n'a été signalé dans l'immédiat.

La Crète est l'une des destinations les plus prisées de Grèce, tant par les touristes étrangers que nationaux.

Le risque d'incendies de forêt restait très élevé en Crète et dans certaines régions du sud de la Grèce jeudi, selon un bulletin quotidien publié par les pompiers.

Les incendies de forêt sont fréquents dans le pays pendant les étés chauds et secs, et les pompiers en ont déjà maîtrisé des dizaines en Grèce cette année.

En 2018, un incendie massif avait ravagé la station balnéaire de Mati, à l'est d'Athènes, piégeant des personnes chez elles et sur les routes alors qu'elles tentaient de fuir.

Plus de 100 personnes ont perdu la vie, dont certaines se sont noyées en tentant d'échapper aux flammes à la nage.