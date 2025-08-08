Palestine

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la décision d'Israël d'occuper Gaza révèle la véritable nature de sa guerre : "une campagne injustifiée contre les civils palestiniens".



Dans un communiqué, le ministère a condamné le plan approuvé jeudi soir par le cabinet de sécurité israélien, le qualifiant d'"escalade dangereuse et illégale".

"Cette décision révèle que la guerre israélienne n'a jamais été défensive ; elle a toujours été une guerre d'extermination et de déplacement forcé contre la population de Gaza", a déploré le ministère, mettant en garde contre la "mort certaine" des civils restés dans l'enclave.

Le ministère a annoncé le lancement d'une campagne politique ciblant les centres de décision de la communauté internationale, exhortant les gouvernements et les institutions à "assumer leurs responsabilités juridiques, politiques et morales" et à agir pour mettre un terme aux actions d'Israël.

Turquie

La Turquie a exhorté la communauté internationale à "empêcher" la mise en œuvre du plan israélien.

“Les mesures prises par le gouvernement fondamentaliste de Netanyahu sapent la paix internationale et aggravent encore davantage la crise humanitaire dans la région”, a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué, soulignant que “l’Etat occupant israélien doit immédiatement mettre fin à ses projets de guerre, accepter un cessez-le-feu à Gaza et entamer des négociations en vue d’une solution à deux États“.

ONU



L'ONU demande à Israël de suspendre immédiatement son projet de prise de contrôle de Gaza.

Vendredi, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré que "le projet du gouvernement israélien de prise de contrôle militaire totale de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement interrompu".

Turk a indiqué que ce plan "est contraire à la décision de la Cour internationale de Justice qui exige qu'Israël mette fin à son occupation au plus vite, de la réalisation de la solution à deux États convenue et du droit des Palestiniens à l'autodétermination".

Opposition israélienne

Le plan israélien n’a pas non recueilli l’approbation des politiques israéliens dont les dirigeants de l'opposition israélienne qui ont condamné cette décision, la qualifiant de catastrophe politiquement motivée qui met en danger des vies et compromet la sécurité d'Israël.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de capituler face aux exigences extrémistes des ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich.

"En totale contradiction avec l'opinion des rangs de l'armée et des forces de sécurité, sans tenir compte de l'érosion et de l'épuisement des forces combattantes, Ben Gvir et Smotrich ont entraîné Netanyahu dans une action qui prendra des mois", s’est indigné Lapid.

Il a mis en garde que cela "entraînera la mort des otages, la mort de nombreux soldats, coûtera des dizaines de milliards aux contribuables israéliens et conduira à un effondrement politique".

Espagne

Vendredi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a fermement condamné la décision du gouvernement israélien d'intensifier l'occupation militaire de Gaza.

“Nous condamnons fermement la décision du gouvernement israélien d'intensifier l'occupation militaire de Gaza, qui ne ferait qu'engendrer davantage de destructions et de souffrances“, a déclaré M. Albares sur X.

Il a appelé à “un cessez-le-feu permanent, à l'entrée massive et immédiate de l'aide humanitaire et à la libération de tous les otages“.

“Une paix durable dans la région ne peut être instaurée que par la mise en œuvre de la solution à deux États, qui inclut un État de Palestine réaliste et viable“, a-t-il ajouté.

Royaume-Uni