Palestine
Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la décision d'Israël d'occuper Gaza révèle la véritable nature de sa guerre : "une campagne injustifiée contre les civils palestiniens".
Dans un communiqué, le ministère a condamné le plan approuvé jeudi soir par le cabinet de sécurité israélien, le qualifiant d'"escalade dangereuse et illégale".
"Cette décision révèle que la guerre israélienne n'a jamais été défensive ; elle a toujours été une guerre d'extermination et de déplacement forcé contre la population de Gaza", a déploré le ministère, mettant en garde contre la "mort certaine" des civils restés dans l'enclave.
Le ministère a annoncé le lancement d'une campagne politique ciblant les centres de décision de la communauté internationale, exhortant les gouvernements et les institutions à "assumer leurs responsabilités juridiques, politiques et morales" et à agir pour mettre un terme aux actions d'Israël.
Turquie
La Turquie a exhorté la communauté internationale à "empêcher" la mise en œuvre du plan israélien.
“Les mesures prises par le gouvernement fondamentaliste de Netanyahu sapent la paix internationale et aggravent encore davantage la crise humanitaire dans la région”, a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué, soulignant que “l’Etat occupant israélien doit immédiatement mettre fin à ses projets de guerre, accepter un cessez-le-feu à Gaza et entamer des négociations en vue d’une solution à deux États“.
ONU
L'ONU demande à Israël de suspendre immédiatement son projet de prise de contrôle de Gaza.
Vendredi, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré que "le projet du gouvernement israélien de prise de contrôle militaire totale de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement interrompu".
Turk a indiqué que ce plan "est contraire à la décision de la Cour internationale de Justice qui exige qu'Israël mette fin à son occupation au plus vite, de la réalisation de la solution à deux États convenue et du droit des Palestiniens à l'autodétermination".
Opposition israélienne
Le plan israélien n’a pas non recueilli l’approbation des politiques israéliens dont les dirigeants de l'opposition israélienne qui ont condamné cette décision, la qualifiant de catastrophe politiquement motivée qui met en danger des vies et compromet la sécurité d'Israël.
Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de capituler face aux exigences extrémistes des ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich.
"En totale contradiction avec l'opinion des rangs de l'armée et des forces de sécurité, sans tenir compte de l'érosion et de l'épuisement des forces combattantes, Ben Gvir et Smotrich ont entraîné Netanyahu dans une action qui prendra des mois", s’est indigné Lapid.
Il a mis en garde que cela "entraînera la mort des otages, la mort de nombreux soldats, coûtera des dizaines de milliards aux contribuables israéliens et conduira à un effondrement politique".
Espagne
Vendredi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a fermement condamné la décision du gouvernement israélien d'intensifier l'occupation militaire de Gaza.
“Nous condamnons fermement la décision du gouvernement israélien d'intensifier l'occupation militaire de Gaza, qui ne ferait qu'engendrer davantage de destructions et de souffrances“, a déclaré M. Albares sur X.
Il a appelé à “un cessez-le-feu permanent, à l'entrée massive et immédiate de l'aide humanitaire et à la libération de tous les otages“.
“Une paix durable dans la région ne peut être instaurée que par la mise en œuvre de la solution à deux États, qui inclut un État de Palestine réaliste et viable“, a-t-il ajouté.
Royaume-Uni
A Londres, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a exhorté Israël à reconsidérer immédiatement sa décision d'intensifier l'agression militaire à Gaza.
Starmer a averti que ce projet "ne fera qu'engendrer davantage d'effusions de sang" sans mettre fin au conflit ni garantir la libération des otages.
"La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est erronée, et nous l'exhortons à reconsidérer sa décision immédiatement", a déclaré Starmer dans un communiqué.
"Ce dont nous avons besoin, c'est d'un cessez-le-feu, d'une augmentation de l'aide humanitaire, de la libération de tous les otages et d'une solution négociée", a-t-il souligné.
Starmer a assuré que le Royaume-Uni, aux côtés de ses alliés, travaillait à un plan de paix à long terme dans le cadre d'une solution à deux États afin d'assurer "un avenir meilleur aux Palestiniens et aux Israéliens".
Ecosse
Le Premier ministre écossais, John Swinney, a de son côté fermement condamné la décision d'Israël de prendre le contrôle de Gaza, la qualifiant de "totalement et totalement inacceptable".
Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le chef du SNP a averti que la décision du gouvernement israélien entraînerait une aggravation des souffrances humaines et une nouvelle escalade du conflit en cours.
"La décision du gouvernement israélien de prendre le contrôle de la ville de Gaza est totalement et totalement inacceptable. Elle engendrera encore plus de souffrances humaines pour le peuple palestinien et aggravera encore le conflit", a déclaré Swinney.
"La communauté internationale doit arrêter Israël et obtenir un cessez-le-feu", a-t-il conclu.
Russie
La Russie a également condamné le projet israélien de réoccupation de Gaza, le qualifiant de "très mauvaise décision" et de violation des décisions de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien.
"Je pense que notre position est très claire, car elle rejoint celle de tous les membres du Conseil de sécurité", a déclaré Dmitri Polyanskiy, ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU à New York.
"Nous pensons qu'il s'agit d'un très mauvais pas dans la mauvaise direction, et nous condamnons ce type d'action", a-t-il ajouté.
Chine
La Chine a exprimé vendredi sa "grave inquiétude" face au plan israélien de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, exhortant Israël à "cesser immédiatement ses actions dangereuses".
"Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Occupation de Gaza
Le Cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu d'occuper la ville de Gaza.
Israël est confronté à une indignation croissante face à sa guerre destructrice contre Gaza, où plus de 61 200 personnes ont été tuées depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave confrontée à la famine.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.