Au moins une personne a été tuée et 18 autres blessées lors d'une nouvelle vague de frappes aériennes israéliennes sur Damas, la capitale syrienne, a annoncé le ministère de la Santé.

L'agence de presse officielle SANA a rapporté mercredi que des avions de combat avaient mené des frappes sur le complexe de l'état-major général et le palais présidentiel, connu sous le nom de Qasr al-Shaab, dans la capitale.

La radio militaire israélienne a confirmé une "frappe d'avertissement" près du palais présidentiel à Damas.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des images d'attaques israéliennes à Damas, avec de la fumée s'élevant dans plusieurs quartiers de la capitale.

Atteinte à la souveraineté

Ces attaques sont survenues peu après que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé Damas de "coups douloureux".

"Des frappes douloureuses ont commencé", a déclaré M. Katz en partageant une séquence d’une émission en direct de la chaîne d'information syrienne, SyriaTV, interrompue par une puissante explosion en arrière-plan.

Selon la chaîne publique israélienne KAN, l'armée israélienne a frappé près de 160 cibles en Syrie depuis la nuit dernière, principalement dans la ville de Soueida, dans le sud du pays.

KAN a également indiqué que le chef d'état-major Eyal Zamir avait ordonné le transfert des forces israéliennes du front de Gaza vers le plateau du Golan occupé en Syrie.



L'armée israélienne a lancé des frappes aériennes sur le territoire syrien depuis mardi, notamment à Soueida, ce qui constitue une nouvelle violation de la souveraineté du pays, accusée de protéger les Druzes en Syrie.

Ces attaques surviennent alors que l'armée syrienne déploie des forces dans la province pour rétablir la sécurité et protéger les civils et leurs biens, à la suite d'affrontements entre groupes armés druzes et bédouins, ayant fait au moins 30 morts.