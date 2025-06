Les dirigeants des 32 États membres de l'OTAN se réunissent à La Haye les 24 et 25 juin pour un sommet crucial marqué par des désaccords persistants sur l'augmentation des dépenses de défense, la candidature de l'Ukraine à l'adhésion et les répercussions géopolitiques des récentes frappes américaines contre l'Iran.

Lors d'une réunion le 5 juin au siège de l'OTAN à Bruxelles, les ministres de la Défense des pays alliés ont convenu des objectifs capacitaires nécessaires pour les années à venir.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan, principal médiateur du conflit entre la Russie et l'Ukraine, participera également au sommet de l'OTAN.

Une pression croissante sur les budgets de la défense

Le point le plus controversé qui devrait être officiellement adopté à La Haye est une proposition soutenue par les États-Unis imposant aux États membres de consacrer au moins 5 % de leur PIB aux dépenses de défense, un objectif initialement évoqué lors de la première présidence de Donald Trump.



Actuellement, les alliés européens consacrent en moyenne 1,9 % de leur PIB à la défense. Le Canada y consacre environ 1,4 %, tandis que les États-Unis atteignent les 3,5 %.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a proposé un compromis : 3,5 % seraient affectés aux capacités militaires directes, notamment aux armes, aux munitions, à la formation et aux forces, tandis que les 1,5 % restants pourraient couvrir les investissements de sécurité générale et l'aide à l'Ukraine.



L'objectif initial est d'atteindre cet objectif d'ici 2032. Cependant, ni cet ajustement potentiel ni la formule de Rutte n'ont fait l'unanimité parmi les alliés.

L’opposition de l’Espagne et d’autres États membres

Opposition au sein de l'Alliance : l'Espagne s'est imposée comme l'opposant le plus catégorique à l'objectif proposé. Avec des dépenses militaires parmi les plus faibles de l'Alliance, soit 1,3 % du PIB, le gouvernement espagnol plaide pour une exemption du nouveau critère.



Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, aurait adressé une lettre à Rutte, l'invitant à ce que la déclaration du sommet rende l'objectif de dépenses volontaire ou exclue explicitement l'Espagne de l'exigence de 5 %.

Rutte a justifié l'objectif de 5 % en invoquant principalement les menaces croissantes représentées par la Russie. Cependant, les différences de perception du risque au sein de l'Alliance compliquent l’adhésion collective, et de nombreux gouvernements se heurtent à une résistance interne à l'augmentation des dépenses militaires, en raison de la hausse de la dette nationale et du scepticisme de l'opinion publique.

Sanchez a soutenu que l'objectif de 5 % ne correspond pas à la vision stratégique de l'Espagne et n'est pas nécessaire au respect des obligations envers l'OTAN. "L'Espagne estime pouvoir atteindre ces objectifs avec un pourcentage de 2,1 % du produit intérieur brut", a déclaré Rutte aux journalistes lundi avant le sommet. "L'OTAN est absolument convaincue que l'Espagne devra dépenser 3,5 % pour y parvenir."

Lundi, le Premier ministre slovaque Robert Fico s'est joint aux appels de l'Espagne. Il a ainsi déclaré que la Slovaquie se réservait le droit de décider du rythme et de l'ampleur de l'augmentation de son budget de défense, arguant que Bratislava pouvait respecter ses engagements envers l'OTAN sans atteindre la barre des 5 %.

Le principal défi pour Rutte est de persuader tous les alliés de mettre de côté leurs objections avant les discussions entre les dirigeants, lors desquelles le roi des Pays-Bas Willem-Alexander offrira un dîner officiel aux dirigeants.

Guerre Ukraine-Russie

Les dirigeants de l'UE et de la région Asie-Pacifique participeront à un dîner offert par le roi des Pays-Bas. Ce dîner réunira plusieurs personnalités clés, au-delà des membres principaux de l'OTAN, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président du Conseil européen Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que des dirigeants de partenaires de la région Asie-Pacifique tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon.



L'invitation de Zelensky est interprétée comme un geste symbolique de soutien. La déclaration du sommet devrait inclure une référence aux "engagements souverains" de l'OTAN envers la sécurité de l'Ukraine.

Alors que l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait souvent évoqué une possible adhésion de l'Ukraine à l'OTAN "après la fin de la guerre", Rutte a précisé qu'"aucune promesse n'avait été faite". Cependant, il a réaffirmé lundi que la voie de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN, jugée "irréversible" lors du sommet de Washington de l'année dernière, restait inchangée.

Entre-temps, le président américain Donald Trump a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'aurait jamais lieu, considérant cette perspective comme l’une des causes de la guerre avec la Russie.



Conflit au Moyen-Orient

Au-delà du débat sur les chiffres, le sommet risque d'être perturbée par un développement géopolitique plus urgent : les frappes militaires américaines contre les installations nucléaires iraniennes, suivies par la contre-attaque iranienne visant des bases américaines au Qatar et en Irak.

À quelques jours du sommet, l'opération américaine a ravivé les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient, suscitant l'inquiétude des alliés européens. La crise a suscité de nouvelles discussions sur la défense antimissile et la lutte contre le terrorisme, qui devraient figurer à l'ordre du jour, parallèlement aux dépenses de défense.

Cependant, la préoccupation plus générale est de savoir si le conflit iranien va faire dérailler l'objectif principal du sommet et signaler une alliance distraite. Les experts soulignent que la question iranienne représente un facteur imprévisible et potentiellement déstabilisateur pour le sommet. Alors que Washington se concentre de plus en plus sur le Moyen-Orient et l'Asie, plutôt que sur l'Europe et la Russie, les alliés européens craignent de perdre leur élan politique et leur unité face à la Russie.

Abordant la question iranienne quelques jours seulement après le bombardement américain des installations nucléaires iraniennes, le chef de l'OTAN a réaffirmé lundi la position constante de l'alliance contre toute forme de prolifération nucléaire.