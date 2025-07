Plus d'une vingtaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni, l'Australie et le Japon, ainsi que l'UE, ont condamné, lundi, le "massacre inhumain" de civils par Israël dans la Bande de Gaza, appelant à une cessation immédiate de la guerre dans l'enclave assiégée.



Dans une déclaration commune, les ministres des affaires étrangères de 25 pays et la commissaire européenne à la préparation et à la gestion des crises et à l'égalité, Hadja Lahbib, ont déploré que les souffrances des civils à Gaza aient atteint de nouveaux sommets.

"Le modèle adopté par le gouvernement israélien pour la fourniture de l'aide est dangereux, alimente l'instabilité et prive les habitants de Gaza de leur dignité d'êtres humains", peut-on lire dans la déclaration.

Dénonciation du blocus humanitaire

"Nous condamnons l'acheminement de l'aide au compte-gouttes et le massacre inhumain de civils, notamment d'enfants, qui cherchent à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires en eau et en nourriture", est-il ajouté.



Qualifiant d' "horrible" la mort de plus de 800 Palestiniens en quête d'aide depuis le début des opérations de la controverse "Fondation humanitaire de Gaza" fin mai, la déclaration note que le refus du gouvernement israélien d'apporter une aide humanitaire essentielle à la population civile est "inacceptable".

"Israël doit se conformer à ses obligations en vertu du droit humanitaire international", souligne la déclaration, signée par les ministres des affaires étrangères de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la France, de l'Islande, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Slovénie, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, ainsi que par le commissaire de l'Union européenne.

Condamnant également la détention des otages, ils ont appelé à leur "libération immédiate et inconditionnelle". Le Hamas a enlevé environ 250 israéliens lors de son attaque du 7 octobre 2023. Une vingtaine d'entre eux seraient encore en vie.

"Nous appelons le gouvernement israélien à lever immédiatement les restrictions sur l'acheminement de l'aide et à permettre d'urgence à l'ONU et aux ONG humanitaires de faire leur travail vital en toute sécurité et de manière efficace."

Appelant toutes les parties à protéger les civils et à respecter les obligations découlant du droit international humanitaire, la déclaration indique que les propositions visant à déplacer la population palestinienne dans une "ville humanitaire" sont "totalement inacceptables".

"Le déplacement forcé permanent est une violation du droit humanitaire international. Nous nous opposons fermement à toute mesure visant à un changement territorial ou démographique dans les territoires palestiniens occupés", insistent les signataires.

Ceux-ci ont également réaffirmé leur "total soutien" aux efforts déployés par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent.