L’Observatoire de la transparence et de la bonne gouvernance, une Organisation non-gouvernementale tunisienne, a appelé dans un communiqué à engager des poursuites judiciaires contre Hassan Chalghoumi, qui se dit imam, et de le déchoir de sa nationalité tunisienne, suite à sa visite en Israël et ses comportements qualifiés de "haute trahison".



Se référant à une vidéo dans laquelle Hassan Chalghoumi essayait, lors d'une réunion, de baiser la main du ministre israélien Moshe Arbel, l'Observatoire de la transparence et de la bonne gouvernance a tenu à souligner que "les agissements du ressortissant tunisien, qui conduisait un groupe d'imams européens", lors d’une visite en Israël, "pour lui exprimer leur solidarité et condamner l'esprit de résistance", sont "une honte et portent atteinte au prestige de l'État tunisien".



Les déclarations de Chalghoumi constituent une “incitation directe contre la résistance à l’agression de l’entité occupante, un coup porté à l’approche de confrontation des projets coloniaux sionistes contre les droits de l’homme et un appel à une normalisation flagrante et publique avec l’entité occupante", selon la même source.

L’Observatoire "demande au ministère public d'engager des poursuites judiciaires contre Hassan Chalghoumi, car ses actes constituent une haute trahison et portent atteinte au prestige de l'État” et appelle à “engager des poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires contre toute personne impliquée dans des activités d'espionnage avec des pays étrangers ou dans la normalisation avec l'entité sioniste ; et exige de déchoir Hassan Chalghoumi de sa nationalité tunisienne".



Hassan Chalghoumi, président de l'association culturelle des musulmans de Drancy, s'est rendu récemment en Israël avec un groupe d’imams exerçant en Europe.

Une vidéo montrant Chalghoumi essayant de baiser la main du ministre israélien Moshe Arbel est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant condamnations et indignations.

La Tunisie fait partie des pays arabes refusant toute forme de normalisation avec l'occupation israélienne.