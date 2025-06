Donald Trump a souligné, lundi, que son départ anticipé du G7 n’avait “rien à voir avec un cessez-le-feu” entre Israël et l’Iran, et a reproché au président français, Emmanuel Macron, de l’avoir présenté ainsi.

“Le président Emmanuel Macron, toujours en quête de publicité, a déclaré à tort que j’avais quitté le sommet du G7, au Canada, pour retourner à Washington afin de travailler sur un “cessez-le-feu” entre Israël et l’Iran. Faux ! Il n’a aucune idée de la raison pour laquelle je suis actuellement en route pour Washington, mais cela n’a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C’est bien plus important que cela. Que ce soit intentionnel ou non, M. Macron ne comprend jamais rien. Restez à l’écoute ! “, a-t-il écrit dans un message posté sur son réseau Truth Social.

Les ambiguïtés de Trump

Le président américain livre ainsi des signaux contradictoires. Peu avant, il assurait qu’un “accord” allait être trouvé concernant le conflit entre l’Iran et Israël. Avant d’écrire sur son réseau Truth Social ce message pessimiste : “Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement”. Surtout, sa porte-parole, Karoline Leavitt, a affirmé qu’il quittait le Canada plus tôt que prévu à cause “de ce qui se passe au Moyen-Orient”.

Du reste les dirigeants du G7 ont exprimé leur soutien à Israël dans un communiqué et ont qualifié l'Iran de “source d'instabilité au Moyen-Orient”, appelant à une désescalade plus large des hostilités dans la région.

“ Nous réitérons notre soutien à la sécurité d'Israël”, ont déclaré les dirigeants du G7 dans le communiqué.

Sur le terrain, l’Iran et Israël continuent à se rendre coup sur coup au cinquième jour des combats entre les deux pays. L'armée israélienne a déclaré ce matin avoir tué Ali Shadmani, qu'elle a identifié comme le chef d'état-major des forces armées iraniennes et le plus haut gradé de l'armée.

L'Iran n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Shadmani a été nommé à ce poste après l'assassinat, vendredi, par Israël de l'ancien commandant du quartier général central de Khatam al-Anbiya, Gholam Ali Rashid.

Si cette mort se confirmait, elle serait le résultat de “plusieurs frappes d'envergure” ​​cette nuit contre des cibles militaires dans l'ouest de l'Iran.

Au cours de ces frappes, des dizaines d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles sol-sol ont été touchées. De plus, des lanceurs de missiles sol-air et des sites de stockage de drones ont été touchés dans l'ouest de l'Iran, a indiqué l'armée dans un communiqué.

En outre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que tuer le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, n’intensifierait pas les hostilités, mais “mettrait fin au conflit”.

Explosions à Tel Aviv et Jérusalem

De son côté, l’Iran intensifie les représailles. Des explosions ont éclaté ce mardi matin à Tel Aviv et Jérusalem et les sirènes ont retenti en Israël après des tirs de missiles depuis l'Iran, a annoncé l'armée.

“ Des sirènes retentissent dans le nord d'Israël suite à un nouveau barrage de missiles iraniens”, a-t-elle indiqué sur X, confirmant des informations de la presse iranienne.

Le site d'information Ynet rapporte des explosions dans le centre d'Israël et des dégâts sur un bâtiment de la ville côtière d'Herzliya, au nord de Tel Aviv.

Le Times of Israel rapporte, quant à lui, des “échos de fortes explosions” dans la région de Jérusalem et indique que des sirènes résonnent dans tout le pays.

Le bilan des attaques israéliennes contre l'Iran depuis vendredi dernier s'élève à plus de 220 morts, dont 70 femmes et enfants. Plus de 20 personnes ont été tuées lors des attaques iraniennes contre Israël. La télévision d'Etat iranienne a, par ailleurs, fait état ce mardi de trois morts lors de frappes israéliennes la veille sur son siège à Téhéran.

