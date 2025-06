Des frappes israéliennes ont visé, lundi soir, plusieurs secteurs urbains densément peuplés de la capitale iranienne, Téhéran, provoquant d’importants dégâts matériels et des pertes civiles.

De multiples explosions ont été entendues dans le centre et l’ouest de Téhéran, peu après l’émission d’un ordre d’évacuation lancé aux populations.

Tuer l'ayatollah Ali Khamenei "mettra fin au conflit" entre Israël et l'Iran, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC.

"Cela ne mènera pas à une escalade du conflit, cela mettra fin au conflit", a répondu le dirigeant israélien, interrogé sur l'opposition de Donald Trump à un plan israélien visant à éliminer le guide suprême iranien.

À la question de savoir si Israël allait effectivement viser Khamenei, Benjamin Netanyahu a répondu que son pays "faisait ce qu'il avait à faire".



Riposte iranienne

L'Iran riposte et promet de continuer à frapper Israël jusqu'à l'arrêt des attaques. Les Gardiens de la révolution iraniens lancent une nouvelle vague de frappes de missiles vers Israël, selon la chaîne iranienne Press TV, alors que les médias israéliens rapportent que des sirènes retentissent dans les régions de Haïfa, Krayot, Galilée et Basse Galilée.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l'attaque menée lundi par Israël contre le bâtiment de la télévision d'État iranienne, en estimant qu'il s'agit d'un "acte ignoble et d’un crime de guerre".

"Le Conseil de sécurité de l'ONU doit maintenant agir pour empêcher l'agresseur génocidaire de commettre d'autres atrocités contre notre peuple", a ajouté le porte-parole du ministère, Esmaeil Baqaei.

L'armée israélienne a annoncé lundi soir de son côté avoir identifié des tirs de missiles iraniens visant le nord du pays, ce qui a déclenché des sirènes d'alerte antiaériennes dans cette région.



"Il y a peu, des sirènes ont retenti dans plusieurs régions du nord d'Israël, à la suite de l'identification de missiles lancés depuis l'Iran en direction de l'État d'Israël", précise l'armée dans un communiqué.

Le siège de la radio-télévision iranienne pris pour cible

L’une des frappes israéliennes a ciblé le complexe de la radio-télévision iranienne (IRIB) à Téhéran. Des médias iraniens rapportent plusieurs morts parmi les employés de l’institution, mais le bilan des victimes n’est toujours pas précisé. Plusieurs bâtiments du siège ont été endommagés, perturbant temporairement les diffusions.

Le ciblage d’une institution médiatique nationale est perçu par Téhéran comme une tentative de "faire taire la voix de la République islamique" en pleine escalade régionale.

Ces frappes s’inscrivent dans le cadre d’une offensive militaire israélienne de grande envergure, marquant une escalade significative du conflit, les hostilités s'étendant désormais en pleine capitale iranienne, avec des implications régionales qui pourraient être graves.

Le bilan provisoire des attaques israéliennes contre l'Iran s'élève à plus de 220 morts, dont 70 femmes et enfants, mais le nombre des victimes continue de grimper. Plus de 20 personnes ont été tuées lors d'attaques iraniennes contre Israël.