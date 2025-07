Ce vendredi, les avocats du joueur du Real Madrid ont finalement répondu à la polémique naissante, assurant que le capitaine des Bleus n’avait rien à se reprocher, précise le site Footmercato.

“Le don reçu pour le Mondial 2022 était licite, fait par chèque et n’avait pas besoin d’être déclaré. Cela n’a aucun sens de faire un lien a posteriori entre ce don et les interventions réalisées par mon client en 2023 auprès de Kylian Mbappé dans le cadre de déplacements publics”, a tout d’abord déclaré Me Soufron cité par le même média.

Relancé, l’avocat s’est également exprimé sur le commandant qui a perçu 60.300 euros : “Ces interventions qui n’ont bénéficié d’aucune contrepartie relevaient de son rôle normal de responsable de la sécurité et ce, d’autant plus qu’il l’avait déjà fait pour d’autres joueurs par le passé au cours de ses 21 ans de mise à disposition auprès de la FFF”.

De son côté, l’entourage de Kylian Mbappé a transmis un communiqué dans lequel il assure que “tout a été fait dans le respect des règles” et “sans aucune contrepartie”, ajoutant que “depuis ses débuts en équipe de France, il a toujours choisi de reverser l’intégralité de ses primes de sélection”, rapporte la même source.