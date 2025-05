Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a tenu des rencontres avec ses homologues iranien et ouzbek en marge d'une réunion de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) en Arabie saoudite.

Selon son bureau, Fidan a rencontré Bakhtiyor Saidov, ministre des Affaires étrangères d’Ouzbékistan, et Abbas Araghchi, ministre adjoint des Affaires étrangères d’Iran, lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI à Djeddah.

Il a également rencontré, au préalable, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Palestine, Muhammad Mustafa, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Murat Nurtleu.

La session extraordinaire a été convoquée en réponse à l'intensification de l’opération militaire israélienne dans les territoires palestiniens, les membres de l'OCI s’étant réunis pour explorer des moyens de répondre à la crise et formuler une réponse unifiée.

