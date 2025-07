Un autre soldat israélien s'est suicidé sur une base militaire du plateau du Golan syrien occupé par Israël. Il s'agit du troisième à commettre un suicide en 10 jours, a annoncé l'armée lundi.

Un communiqué militaire publié n'a fourni aucun détail sur le décès du soldat, précisant seulement qu'il a été retrouvé sans vie sur la base.

La chaîne israélienne 12 a indiqué que le soldat, membre de la brigade Nahal, s'était donné la mort dans sa base du plateau du Golan occupé.

Selon la chaîne, le soldat décédé avait participé à des opérations de combat dans la bande de Gaza.

La police militaire a ouvert une enquête sur les circonstances du décès.

La semaine dernière, un réserviste s'est suicidé, et un autre soldat, dont l'identité n'a pas été révélée, a été retrouvé mort dans des circonstances similaires.



“Trois soldats se sont suicidés la semaine dernière. C'est une réalité accablante”, a déclaré le chef de l'opposition Yaïr Lapid sur X.

15 suicides depuis le début de l'année

“Au moins 15 soldats se sont suicidés depuis le début de l'année. Cette guerre détruit des vies”, a-t-il ajouté.

Selon les médias israéliens, un nombre croissant de soldats ont mis fin à leurs jours depuis le début de la guerre de Gaza en octobre 2023.

Le 6 juillet, un soldat de réserve s'est donné la mort dans une forêt près de Safed, au nord du pays, en raison de problèmes psychologiques liés à la guerre de Gaza.

Les chiffres du journal Israel Hayom indiquent que 21 soldats ont mis fin à leurs jours en 2024.

En mai, Haaretz annonçait que 42 soldats s'étaient suicidés depuis le début de la guerre de Gaza.

Des malades mentaux sur le front

Toutefois, confrontée à des problèmes d’effectifs, l’armée israélienne continue de recruter des réservistes souffrant de maladies mentales ou de troubles de stress post-traumatique (TSPT), selon Haaretz.

Le journal a mis en lumière l’état psychologique des soldats israéliens traités pour divers troubles mentaux ou des TSPT causés par la guerre.

Selon les données du ministère israélien de la Défense, 78 000 personnes issues de l’ensemble des guerres israéliennes sont suivies dans le département de réhabilitation, dont certaines sont âgées de plus de 80 ans.

Parmi elles, 26 000 souffrent de troubles psychiques, et environ 11 000 sont officiellement reconnues comme atteintes de TSPT.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, Israël mène depuis octobre 2023 une offensive brutale contre Gaza, tuant près de 58 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Les bombardements incessants ont détruit l'enclave et provoqué des pénuries alimentaires et des maladies.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

