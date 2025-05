Le porte-parole du parti AK, Omer Celik, a indiqué que la Turquie surveille de près les récents événements à Tartus et à Lattaquié, en Syrie, lors d'une conférence de presse tenue au siège provincial de son parti à Adana.

Celik a indiqué que la Turquie a toujours été le défenseur le plus virulent pour attirer l'attention internationale sur les massacres du régime d'Assad, le président Recep Tayyip Erdogan jouant un rôle de premier plan dans ces efforts.

"Nous savons tous que la Turquie est le pays le plus sensible en ce qui concerne la sécurité et la stabilité de la Syrie après la chute du régime d'Assad, et que les messages de notre président ont été partagés avec la communauté internationale dans ce contexte", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les récents développements en Syrie, Celik a déclaré : "Nous estimons que l'attaque contre les forces de sécurité syriennes en Lattaquié est une attaque terroriste visant l'unité et l'harmonie de la Syrie".

“Dès le début, nous avons défendu l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Syrie. Notre principe le plus important ici est que « la Syrie appartient à tous les Syriens”. Dans ce cadre, nous rejetons complètement toute tentative de toute entité ou d'État de transformer la Syrie en un État satellite ou de la déstabiliser par le biais de forces par procuration", a déclaré Celik.

Le porte-parole a également souligné que la Turquie soutient pleinement l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Syrie. Il a noté qu'après la chute du régime de Baas sanglant de 61 ans, il n'est pas possible de résoudre tous les problèmes en un seul jour ou en quelques mois, mais il est crucial d'établir une fondation basée sur l'adhésion à la loi et l'adoption de tout le peuple syrien.

"Un point critique ici, comme l'a souligné notre président dès le début, est l'émergence d'un gouvernement inclusif", a poursuivi Celik.

"Par gouvernement inclusif, nous entendons un gouvernement qui représente l'ensemble du peuple syrien. Le peuple syrien veut une vie libre, normale et civilisée. La communauté internationale devrait se tenir aux côtés de l'administration et du peuple syriens", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du parti AK a mis en garde contre l’utilisation de termes sectaires ou ethniques pour désigner les actions terroristes, soulignant que « le terroriste est un terroriste » quelle que soit son origine religieuse ou ethnique. Il a appelé à employer un langage attentif dans les déclarations et les médias sociaux, rejetant en particulier des termes tels que "insurrection de Nusayri" pour décrire les récentes attaques.

"Nous abordons tous ces groupes dans les régions voisines de la Turquie avec une politique de fraternité", a déclaré Celik.

"Les massacres du régime d'Assad ne peuvent pas être attribués à Nusayris, et les civils ne peuvent pas être blâmés. De même, les massacres de Daesh ne peuvent pas être attribués aux sunnites et aux Arabes."

Celik a réitéré l'engagement de la Turquie à protéger tous les civils, quelle que soit leur identité ethnique ou sectaire, et a souligné que la Turquie respecte les déclarations du gouvernement syrien concernant la protection de la vie des civils lors des opérations de lutte contre le terrorisme.

Il a conclu en rejetant les appels à l'intervention internationale ou à l'assistance d'Israël, décrivant de tels appels comme des provocations au service d'autres programmes politiques. "Si quelqu'un demande de l'aide à Israël pour protéger les Kurdes, cette personne est un ennemi des Kurdes. Si quelqu'un exprime l'intention d'appeler Israël à protéger les alévis, cette personne est un ennemi des alévis", a-t-il déclaré.